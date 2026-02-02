Çin, Myanmar'lı Suç Çetesi Liderlerini İdam Etti

SHENZHEN, 2 Şubat (Xinhua) -- Çin, Myanmar'ın kuzeyinde faaliyet gösteren suç çetelerinin liderlerinden 4'ünü idam etti.

Söz konusu kişiler kasten adam öldürme, telekom dolandırıcılığı ve uyuşturucu kaçakçılığının da aralarında bulunduğu suçlardan dolayı Kasım 2025'te ölüm cezasına çarptırılmıştı.

İnfazlar, Yüksek Halk Mahkemesi'nin onayının ardından Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki bir mahkeme tarafından gerçekleştirildi.