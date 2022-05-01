Çin Ziraat Bankası İlk Çeyrekte Yüzde 7,42 Net Kar Elde Etti - Son Dakika

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de devlete ait dört büyük kredi kuruluşundan biri olan Çin Ziraat Bankası, bu senenin ilk çeyreğinde yüzde 7,42 net kar artışı bildirdi. İlk çeyrek mali tablosuna göre, banka dönem içinde hissedarlara atfedilebilecek net karda 70,75 milyar yuan (yaklaşık 10,69 milyar ABD doları) kazandı. Bankanın ticari geliri, geçen yıla göre %5,84 artışla 205,86 milyar yuan olarak gerçekleşti. Mart ayı sonunda bankanın takipteki kredi oranı geçen senenin sonuna göre 0,02 puan düşüşle yüzde 1,41 oldu. Karşılık teminat oranı, üç ay öncesine kıyasla 7,77 yüzde puan artarak yüzde 307,5 oldu. Kurumun toplam varlığı, geçen yılın sonuna göre yüzde 6,26 artarak Mart ayı sonunda 30,89 trilyon yuana çıktı.