Cinayet zanlısı otobüste yakalandı

Silivri'de otobüsle memleketine kaçmaya çalışırken gözaltına alınan cinayet zanlısı adliyeye çıkarıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Ekim'de Silivri'de bir eğlence mekanında çalışan Mehmet Aslan'ın silahla öldürülmesi ve bir miktar parasının alınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olayın yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, cinayeti Aslan'ın iş arkadaşı Hasan Y'nin (20) işlediğini belirledi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Hasan Y'nin memleketi Diyarbakır'a gitmek için şehirler arası otobüsle kentten ayrıldığını tespit etti.

Otobüsü, Kocaeli'de durduran polis ekipleri, zanlıyı cinayette kullanılan silahla yakaladı.

Emniyetteki ifadesinde, olayı gerçekleştirdiğini kabul ettiği ve arkadaşını kendisiyle dalga geçtiği için vurduğunu söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.