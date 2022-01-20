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Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika

Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi

20.01.2022 18:33

Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi Bazı gençler ise sürünerek gittikleri olay yerinde çalışmaları izledi Her iki cinayet şüphelisi de olay yerine getirildi Çalışmalarda kadavra köpeklerinde de faydalanıldı Çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi...

Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi

Bazı gençler ise sürünerek gittikleri olay yerinde çalışmaları izledi

Her iki cinayet şüphelisi de olay yerine getirildi

Çalışmalarda kadavra köpeklerinde de faydalanıldı

Çalışmalara yarın devam edileceği öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da emlak zengini kadının cinayete kurban gittiğinin itiraf edilmesinin ardından başlatılan ceset arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalarda kadavra köpeğinden de faydalandı. Meraklı gençler ise çalışmaları komanda gibi sürünerek izlemesi şaşkınlık oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre, Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

"H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı"

Fox TV'de yayınlanan 'Fulya Öztürk ile Umudun Olsun' programına bağlanan R.B., canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin'in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, "H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu.

3 kişi gözaltına alındı

Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul'da R.B. ve eşi İ.B., Antalya'da ise H.D. ve dini nikahlı eşi R.Ç. gözaltına alındı. Öte yandan olayın gerçekleştirdiği ev İHA muhabiri tarafından görüntülendi. 3 katlı apartmanın orta katında bulunan dairede kimsenin olmadığı ve sessizlik hakim olduğu gözlendi.

Kepçeler ile arama başladı

Polis ekipleri ise gözaltına alınan şahıslardan önce H.D.'yi olay yerine getirerek cesedin arama çalışmasına başladı. Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazıt Tepesi'nde bir noktaya gelen ekipler, bu alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyen bölgede, şahsın gösterdiği alanda kepçeler ile arama çalışması gerçekleştirildi. Bir süre sonra olay yerine İstanbul'dan uçakla getirilen R.B. de getirildi. Kadavra köpeklerin de destek vermesi ile yapılan çalışmalarda bulunan her delile parçasına el konuldu. Çalışmaları merak eden onlarca vatandaş ise olay yerine koştu. Bazı meraklı gençler ise komando gibi sürünerek çalışmaları izledi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar devam edeceği öğrenildi.

Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi
Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi

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Cinayet, Antalya, Polis, Emlak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayete kurban giden kadının cesedini arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
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