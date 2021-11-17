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Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar - Son Dakika

Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar

17.11.2021 12:22
Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar

İzmir'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlenen Orhan Karaoğlan'ın cinayetiyle ilgili görülen davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan savcı, katil zanlısı...

İzmir'de, 15 yıl önce oto alım satım işi yaparken ortadan kaybolan ve dosyası uzunca bir süre faili meçhul kaldıktan sonra geçen yıl iş arkadaşları tarafından öldürüldüğü belirlenen Orhan Karaoğlan'ın cinayetiyle ilgili görülen davada esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan savcı, katil zanlısı 3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.

İzmir'de oto alım satım işi ile uğraşan Orhan Karaoğlan (39), 15 yıl önce ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi kendisine ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşılamayınca dosya rafa kaldırıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını raftan indirdi. Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden polis ekipleri, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz (45), personelleri Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde, "Tasarlayarak öldürme" suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklar Serkan Oğuz ve Mehmet Yüksel ise SEGBİS (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

"Kafama silah doğrultup geri çekilmemi istedi"

Önceki savunmalarında düzeltme yapmak istediğini ifade eden tutuklu sanıklardan Mehmet Yüksel, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan inip geri döndüğü esnada Serkan Oğuz'un Orhan Karaoğlan'ı emniyet kemeriyle boğmaya çalıştığını gördüğünü ifade ederek, "Orhan'ı kurtarmak için hamle yaptım. Yakup Aldemir kafama silah doğrultup geri çekilmemi istedi. Karışmamamı söyledi. 'Yoksa kafana sıkarım' diyerek beni tehdit etti. Geri çekilmek zorunda kaldım. Orhan hareketsiz kalınca Serkan ve Yakup araçtan indiler. Tekrar bana silah doğrultup araca binip sürmemi istediler. Olayın korkusuyla panik halinde araca binip sürdüm" dedi.

"Mehmet ile Serkan anlaşıp ifade değiştirdi"

Mehmet Yüksel'in ifadesinin doğru olmadığını söyleyen tutuklu sanık Yakup Aldemir ise "Mehmet'in kafasına silah doğrultup geri çekilmesini, olaya karışmamasını, aksi takdirde kafasına sıkacağımı söyleyerek tehdit etmedim. Olay daha önce anlattığım şekilde meydana gelmiştir. Duruşmadan sonra adliye nezaretindeyken Mehmet, Serkan'a 'Bu iş nasıl olacak' diye sordu. Serkan da Mehmet'e 'Acil para gönder, avukat gönder, ben hallederim' dedi. Daha sonra Covid-19 nedeniyle Mehmet ile aynı koğuşta karantinadayken Mehmet bana nezarethanede Serkan ile aralarında geçen konuşmayla ilgili olarak 'Salda'da tarlam var, ona vereceğim, sıkıntıdayım. Hanımı Serkan'la görüşmesi için cezaevine göndereceğim, ne istiyormuş öğreneceğim' dedi. Mehmet ile Serkan arasında geçen bu konuşmalardan dolayı aralarında yaptıkları anlaşmaya göre Mehmet'in mahkemeye dilekçe gönderdiğini ve önceki ifadesini değiştirdiğini düşünüyorum" diye konuştu.

28 yıl içtimalı cezası olduğunu söyleyen tutuklu sanık Serkan Oğuz da "Diğer sanıklar içtimalı cezam olduğunu biliyorlar. Bu sebeple suçu sadece benim üzerime yıkmaya kalkıyorlar. Mehmet'in beyanlarını kabul etmiyorum. Mehmet ile Yakup'un savunmaları çelişkilidir" dedi.

"Olay tarihinden en az bir hafta önce maktulü öldürmeye karar verdiler"

Esas hakkındaki mütalaanın hazır olduğunu ifade eden duruşma savcısı, Orhan Karaoğlan ile sanıklar Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in birlikte bir galeride araç alım satım işi yaptıkları, işlerinin iyi gitmediği, aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sanıkların olay tarihinden en az bir hafta önce maktulü öldürmeye karar verdiklerini söyledi.

Sanıkların, olay tarihinde sakin ve soğukkanlı hareket ederek yaptıkları plan gereği Orhan Karaoğlan'ı İzmir'in Buca ilçesinde bulunan ormanlık alana götürdüklerini ve araç içerisinde alkol aldıklarını ifade eden savcı, bu sırada Serkan Oğuz'un kemer veya ip ile Orhan Karaoğlan'ın boğazını sıktığını, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in de Karaoğlan'ın ellerini ve kafasını tuttuklarını, hep birlikte maktulü boğarak öldürdüklerini ifade etti. Sanıkların, Karaoğlan'ın cesedini araçla Manisa'nın Salihli ilçesindeki tenha bir yere götürüp benzin dökerek yaktıklarını, bu suretlere Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in 'tasarlayarak öldürme' suçunu işledikleri kanaatine varıldığını ifade eden savcı, sanıklar Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi. - İZMİR

Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar
Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar

Mehmet Yüksel, Karaoğlan, Savcı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cinayeti 1 hafta önce planlayıp, emniyet kemeri ile boğmuşlar - Son Dakika
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