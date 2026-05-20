Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Çin’de genç bir erkeğin yaşamına son vermeden önce kaydedilen son görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde gencin dakikalar boyunca tek başına dolaştığı ve çevresine uzun süre baktığı anlar dikkat çekti. Kısa süre sonra yaşanan trajedi ülkede gençler arasındaki artan intihar vakalarını yeniden tartışmaya açtı.

GENÇLER ÜZERİNDEKİ BASKI TARTIŞILIYOR

Son yıllarda Çin’de özellikle gençler arasında artan intihar vakaları uzmanların da dikkat çektiği konular arasında yer alıyor. Eğitim baskısı, işsizlik, ağır çalışma koşulları, ekonomik belirsizlik ve sosyal izolasyonun gençler üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Çin’de genç işsizliğinin rekor seviyelere ulaşması ve “996 çalışma sistemi” olarak bilinen yoğun çalışma kültürü de sık sık eleştiriliyor. Uzmanlar, özellikle büyük şehirlerde gençlerin gelecek kaygısı nedeniyle ciddi ruhsal sorunlar yaşadığını ifade ediyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Gencin son anlarına ait görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, sosyal medyada “Çin’de gençler tükeniyor” yorumları yapıldı. Olayın ardından ülkedeki psikolojik destek sistemleri ve gençlerin yaşam koşulları yeniden gündeme geldi.