Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu - Son Dakika
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Otomobil

Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu

Otomotiv devi Türkiye\'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu

Çinli otomobil üreticisi SWM Motors, Türkiye'deki üretim faaliyetlerine başlama kararı aldı. Bu karar, Türkiye'nin otomobil sektöründeki yatırımlarının artacağına işaret ediyor. SWM Motors'un bu hamlesi, Türkiye otomobil piyasasında yeni bir dönemi başlatabilir.

13.05.2025 14:30
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Çinli otomotiv devi SWM Motors, Türkiye pazarındaki varlığını yeni bir boyuta taşıyor. Şirketin Türkiye'deki yerli üretim planları somut adımlarla netleşmeye başladı. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu'nun açıklamalarına göre, Eskişehir'de kurulacak fabrikada üretim 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak. Bu hamle, hem istihdam hem de ihracat açısından Türkiye otomotiv sektörü için önemli bir dönüm noktası olacak.

YILLIK 25 BİN ADET KAPASİTEYLE BAŞLANACAK

Habertürk'ün haberine göre Azmanoğlu, üretimin ilk aşamada yıllık 25 bin adet kapasiteyle gerçekleştirileceğini belirtti. Yerli üretimin ilk modelleri olarak makyajlı G01 ve G03 SUV modelleri öne çıkıyor. Üretimle birlikte Çin'den otomobil ithalatının sonlandırılacağı da bildirildi.

PLUG-IN HİBRİT VE BENZİNLİ MODELLER TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA İHRAÇ EDİLECEK

SWM Motors'un Eskişehir'deki tesisinde üretilecek araçlar yalnızca iç pazara değil, yurt dışına da sunulacak. Şirket, Türkiye'de üretilecek plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerini ihraç etme hedefinde. Bu da Türkiye'yi markanın önemli üretim üslerinden biri haline getirecek.

ESKİŞEHİR OTOMOTİV ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Fabrikanın Eskişehir'de konumlandırılması, bölgenin otomotivde yükselen bir üretim üssüne dönüşmesi açısından da stratejik önem taşıyor. Azmanoğlu, ilerleyen dönemde fabrikanın kapasitesinin artırılabileceğini de vurguladı.

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Davut Kochan:
    gelin ülkemiz üretim merkezî olacak inşallah CHP çıldıracak 16 26 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Arabaları bir üretsin yollarda görelim öyle inanırız. 11 4 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Eskişehir tamda yeri isabetli olmuş tebrikler Çin'e 10 1 Yanıtla
  • Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Ya yerli üretim olsun el âlemin çinli sin den bize ne uygurda Türkleri kadın ve çocuklari eziyet edip hapise atan çinli erkekleri o kadınların evine koyan zorla asimilasyon yapan doğaya insana saygısı olmayan sadece robot gibi üreten çinden bahsediyoruz nedir bu yabancı hayranlığı sen üret sen sat dünyaya bunun siyasetle alakası yok bunun devlet ideolojisi ile alakası var 2 0 Yanıtla
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