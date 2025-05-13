Çinli otomotiv devi SWM Motors, Türkiye pazarındaki varlığını yeni bir boyuta taşıyor. Şirketin Türkiye'deki yerli üretim planları somut adımlarla netleşmeye başladı. SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu'nun açıklamalarına göre, Eskişehir'de kurulacak fabrikada üretim 2025 yılının son çeyreğinde başlayacak. Bu hamle, hem istihdam hem de ihracat açısından Türkiye otomotiv sektörü için önemli bir dönüm noktası olacak.
Habertürk'ün haberine göre Azmanoğlu, üretimin ilk aşamada yıllık 25 bin adet kapasiteyle gerçekleştirileceğini belirtti. Yerli üretimin ilk modelleri olarak makyajlı G01 ve G03 SUV modelleri öne çıkıyor. Üretimle birlikte Çin'den otomobil ithalatının sonlandırılacağı da bildirildi.
SWM Motors'un Eskişehir'deki tesisinde üretilecek araçlar yalnızca iç pazara değil, yurt dışına da sunulacak. Şirket, Türkiye'de üretilecek plug-in hibrit ve benzinli SUV modellerini ihraç etme hedefinde. Bu da Türkiye'yi markanın önemli üretim üslerinden biri haline getirecek.
Fabrikanın Eskişehir'de konumlandırılması, bölgenin otomotivde yükselen bir üretim üssüne dönüşmesi açısından da stratejik önem taşıyor. Azmanoğlu, ilerleyen dönemde fabrikanın kapasitesinin artırılabileceğini de vurguladı.
Son Dakika › Otomobil › Otomotiv devi Türkiye'ye geliyor! Fabrika açacağı kent belli oldu - Son Dakika
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