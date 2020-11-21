Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor - Son Dakika

Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor

21.11.2020 11:07

Kars'ta cirit sporcuları aralarında dostluk maçları yaparak atlarını kışın kar üstünde düzenlenecek organizasyonlara hazırlıyor.

Kars'ta cirit sporcuları aralarında dostluk maçları yaparak atlarını kışın kar üstünde düzenlenecek organizasyonlara hazırlıyor.

Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya geldikleri dönemden beri oynadıkları savaş oyunu olarak bilinen ve bugün de geleneksel atlı spor olarak anılan cirit, Kars'ta yüzyıllardır yaşatılmaya çalışılıyor.

Kars'ın Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki köylerde asırlardır oynanan cirit, yörede dostluğu, kardeşliği ve birlikteliği de pekiştiriyor.

Erken saatlerde atlarını yemleyip tımarlayan ciritçiler, daha sonra köylere giderek dostluk müsabakaları yapıyor. Köylerde, atlarını kışın yapılan müsabakalara hazırlamak ve dinç tutmak için dostluk müsabakaları yapan cirit tutkunları, at sırtında hünerlerini sergileyip izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor.

"Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi ve Koşapınar Köyü Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yiğit, AA muhabirine, ata sporu ciridi kulüp ve sporcular olarak köylerde yaşattıklarını anlattı.

Köylülerin ata sporunu kendi imkanlarıyla yaşatmaya çalıştığını ifade eden Yiğit, "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz ve bu sporu kendimiz yaşatmaya çalışıyoruz. Atın bakımı, malzemesi her şeyini kendimiz karşılıyoruz. Yerel yönetimler, belediyeler, valilikler bu işe el atarsa bu sporu daha iyi şekilde yaşatıp gelecek nesillere aktaracağız. Buradaki köylerde herkes ata sporu ciride sahip çıkmaya çalışıyor. Müsabakalarımızı köylerde yapıyoruz." dedi.

Yiğit, kış aylarında kar üzerinde oynanan ciride ilginin arttığını belirterek, oyunları yurt dışından gelerek izleyenler olduğunu da aktardı. misafirlerin de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Yabancı turistlerin bu sporu izlemek için kente geldiğini aktaran Yiğit, "Koronavirüs salgını tüm dünyada etkili olmakta ama cirit müsabakaları sosyal mesafeli olarak yapılmakta. Yerli ve yabancı turistler rahat bir şekilde gelip müsabakaları takip edebilir. Bu sporu hep birlikte yaşatalım." ifadesini kullandı.

"Bu kültür yaşatılsın, kaybolmasın"

Ciritseverlerden Orhan Kemal Oktay da hafta sonları köylerde oynanan dostluk müsabakalarını izlediğini söyledi.

Asırlar önce atalarının bölgede cirit oynadığını anımsatan Oktay, "Biz de bu kültürün yaşatılması için destek veriyoruz. Cirit köylerde yaşatılıyor, buradaki sporculara destek verilirse daha iyi olur. Bu kültür yaşatılsın, kaybolmasın." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Barış Özbaş ise arkadaşlarıyla İstanbul'dan ata sporunu izlemek için geldiğini anlatarak, "İnsanları kaynaştırıp, birbirine kenetleyen, dostlukları pekiştiren ata sporunun yaşatılması bizleri sevindiriyor. Ciridi izlemek için dünyanın birçok yerinden insanlar geliyor, çok güzel bir memleketimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor
Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor
Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor
Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor

Savaş, Kars, Asya, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsanın en değerli şirketi Koç Holding oldu Sarhoş kadın turistler, "Bizi taciz etti" deyip yaşlı adamı sokak ortasında dövdü Defin işlemlerini gerçekleştiren mezar kazıcıları deneyimlerini anlattı: En çok çocuk cenazelerinde zorlanıyoruz Demet Akalın ve Deniz Seki'nin yıllardır devam eden dostluğu bitti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar! Ekipler intihar girişiminde bulunan 2 kişiyi ikna etmeye çalışıyor 55 ili ilgilendiren 145 yıllık rüya gerçek oluyor! Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda sona doğru Doktor, iki korona hastasını öldürdü; nedenini de mahkemede soğukkanlılıkla anlattı Babil dizisi, 20. final bölümüyle ekrana veda etti
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi         
11:27
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır Arınç'tan çok konuşulacak Çakıcı yorumu: Bu tehdit Kılıçdaroğlu'na değil demokrasiye yapılmıştır         
10:33
Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız Tezkere çıktı, Mehmetçik hazır! Bakan Akar: En kısa sürede Azerbaycan'da olacağız         
10:16
Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı Yakalanan DEAŞ'lıların hain planları ortaya çıktı! Milletvekili ve üst düzey bürokratları kaçıracaklardı         
09:59
Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi Delil olmadığı için itiraz edilen trafik cezası mahkeme tarafından iptal edildi         
09:52
Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar Yeni korona önlemleri sonrası çalışanlar hangi desteklerden yararlanacak? İşte detaylar         
09:33
Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi Sosyal medyada ifşa edilen maskesiz turist çifte kaldıkları otelde ceza kesildi         
09:27
Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasındaki yüzlerce işçi evlerinde karantinaya alındı         
21:45
Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı Serenay Sarıkaya makyajsız pozlarını paylaştı, sosyal medya yıkıldı         
21:44
Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı         
21:19
Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı Hercai dizisinin Nigar'ı İnci Şen, usta oyuncu Şener Şen'in kardeşi çıktı         
21:00
Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı Bakan Koca, korona tedavisi gören sağlık çalışanının görüntüsünü paylaşıp vatandaşları uyardı         
20:45
İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama: Kısıtlama yarın başlıyor         
20:44
Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici Yüzde 95 etkili koronavirüs aşısı Türkiye'de 40 gönüllüye uygulandı! İlk sonuçlar tatmin edici         
17:11
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 11:45:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ciritçiler dostluk maçlarıyla atlarını kışa hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei