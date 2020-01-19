Cirosu 8 milyon lirayı geçen

Hatay'da, geçen yıl 8,2 milyon liralık ciro elde ederek "üretim lideri" olan Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bu yıl ekonomiye daha fazla katkı sunulması hedefleniyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri arasında 2019'da en fazla üretim yapan lise, "fabrika gibi okul" olarak nitelendiriliyor.

Okul içerisindeki 6 atölyede derslerini de alan öğrenciler, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Haftanın belirli günleri atölyelerde masa, sıra, dolap ve çeşitli mobilya ürünleri üreten öğrenciler, öğrendikleri meslekleriyle geleceğe güvenle hazırlanıyor.

Geçen yıl elde edilen 8 milyon 195 bin 707 liralık cirodan öğrencilere 300 bin liraya yakın döner sermaye karı aktarılan okulda, bu yıl üretim rakamlarının daha yukarı çıkarılması hedefleniyor.

"Amacımız bu rakamın üzerine çıkarak milli ekonomiye katkı sağlamak"

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, AA muhabirine, kentte 3 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi.



Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2019'da yaptığı üretimle Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Toksoy, şöyle konuştu:

"Amacımız bu rakamın üzerine çıkarak milli ekonomiye katkı sağlamak. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim sonrası bir meslek edinecek ve dışarıda aranan eleman olarak istihdama da katkı sunacaklar."

Okul Müdürü Hasan Kıymacı da okullarında 900 öğrencinin eğitim gördüğünü dile getirdi.

Öğrencilerin, meslek öğrenmenin yanı sıra üretime dahil olduğunu ifade eden Kıymacı, okulda üretilen ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Kıymacı, okulun 2014 yılında eğitim öğretime başladığını belirterek, "Burada 190 öğrencimiz uygulamalı iş gücü eğitiminden faydalanmaktadır. 2019 yılında bu öğrencilerimize yaklaşık 300 bin lira döner sermaye karı ödenmiştir. Gelecek hedefimizde daha iyi iş gücü ve yüksek üretim kapasitesine ulaşmak var." dedi.

Öğrenciler üretime katkı sunmaktan memnun

Öğrencilerinden Sema Nur Say, hem aile bütçesine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu dile getirerek, "Öğretmenlerimiz bizlere büyük katkı sağlıyor, mesleğin en ince ayrıntısına kadar öğretiyorlar." diye konuştu.

Gülsüm Tekin de okul sonrası buradan alacakları diplomayla fabrikalarda kolayca çalışma imkanı bulacaklarını kaydetti.