Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…

Citroen güncel fiyat listesi – Haziran 2022

Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 175 bin TL'leri buldu.

Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. Örneğin pahalı modellerinden C5 Aircross SUV 50 bin TL'nin üzerinde bir zam alırken, uygun fiyatlı araçlar arasında yer alan C-Elysee, 20 bin TL gibi bir zam aldı.

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