Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil!

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Haziran itibariyle araç fiyatlarına devasa zamlar yaptı. Bununla birlikte Citroen'in otomobil fiyatlarında da benzer oranda bir yükseliş gerçekleşti. İşte Citroen güncel fiyat listesi…
Citroen güncel fiyat listesi – Haziran 2022
Bu ay, Toyota'dan Renault'a, Peugeot'dan Hyundai'ye kadar pek çok otomobil firması büyük bir fiyat artışı yaptığını duyurdu. Bazıları geçtiğimiz aylarda sıkça fiyat güncellemesi yaptığı için bu sefer yaklaşık yüzde 5 gibi ufak zamlar yaptı. Fakat bazı markalarda bu miktar 175 bin TL'leri buldu.
Citroen'in fiyat artışı ise ortalama düzeyde gerçekleşti. Örneğin pahalı modellerinden C5 Aircross SUV 50 bin TL'nin üzerinde bir zam alırken, uygun fiyatlı araçlar arasında yer alan C-Elysee, 20 bin TL gibi bir zam aldı.
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Citroen C3 fiyatları – Haziran 2022
83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL365 bin TL1.2 PureTech 110 HP – EAT6Feel Bold Shine Business Shine488 bin TL 502 bin TL 519 bin TL450 bin TL 460 bin TL 471 bin TL Citroen C3 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022 130 HP – EAT6Feel Feel Bold Shine553 bin 500 TL 601 bin 500 TL 654 bin TL498 bin 500 TL 545 bin 500 TL 613 bin TL1.5 BlueHDi 120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL590 bin 900 TL Citroen C4 fiyatları – Haziran 2022 100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL524 bin 500 TL1.2 PureTech 130 HP – EAT8Feel Bold Shine644 bin 500 TL 691 bin 500 TL610 bin TL 654 bin 500 TL1.2 PureTech 155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TL685 bin 500 TL1.5 BlueHDi 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Bold700 bin TL 750 bin 500 TL665 bin 500 TL 702 bin 500 TL Citroen C5 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022 130 HP – EAT8Feel Bold Shine Shine Bold822 bin TL 883 bin TL 897 bin TL780 bin TL 836 bin 500 TL 850 bin 500 TL1.6 PureTech 180 HP – EAT8Shine Shine Bold876 bin TL 890 bin TL823 bin TL 837 bin TL Citroen C-Elysee fiyatları – Haziran 2022 100 HP – 6 İleri ManuelFeel Bold479 bin TL460 bin TL Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Güncel › Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil! - Son Dakika
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.2 PureTech
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.5 BlueHDi
VersiyonlarDonanımHaziran fiyatıMayıs fiyatı1.5 BlueHDi
Son Dakika
83 HP – 5 İleri ManuelFeel440 bin TL365 bin TL1.2 PureTech
110 HP – EAT6Feel Bold
Shine Business
Shine488 bin TL
502 bin TL
519 bin TL450 bin TL
460 bin TL
471 bin TL
Citroen C3 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022
130 HP – EAT6Feel
Feel Bold
Shine553 bin 500 TL
601 bin 500 TL
654 bin TL498 bin 500 TL
545 bin 500 TL
613 bin TL1.5 BlueHDi
120 HP – EAT6Feel Bold643 bin TL590 bin 900 TL
Citroen C4 fiyatları – Haziran 2022
100 HP – 6 İleri ManuelFeel566 bin TL524 bin 500 TL1.2 PureTech
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine644 bin 500 TL
691 bin 500 TL610 bin TL
654 bin 500 TL1.2 PureTech
155 HP – EAT8Shine Bold724 bin 500 TL685 bin 500 TL1.5 BlueHDi
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine Bold700 bin TL
750 bin 500 TL665 bin 500 TL
702 bin 500 TL
Citroen C5 Aircross SUV fiyatları – Haziran 2022
130 HP – EAT8Feel Bold
Shine
Shine Bold822 bin TL
883 bin TL
897 bin TL780 bin TL
836 bin 500 TL
850 bin 500 TL1.6 PureTech
180 HP – EAT8Shine
Shine Bold876 bin TL
890 bin TL823 bin TL
837 bin TL
Citroen C-Elysee fiyatları – Haziran 2022
100 HP – 6 İleri ManuelFeel Bold479 bin TL460 bin TL
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Citroen fiyatlara zam yaptı: C-Elysee artık o kadar da uygun değil! - Son Dakika