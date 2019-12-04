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Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna doğru

6 saat önce

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcilerinin, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"nda bir araya geleceği bildirildi.

Cittaslow Türkiye Ulusal Genel Kuruluna doğru, System.String[]

Türkiye'nin Cittaslow (sakin şehir) kentlerinin belediye başkanları ve temsilcilerinin, Cittaslow Türkiye ağına katılmaya hak kazanan Köyceğiz ilçesinde düzenlenecek "Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı"nda bir araya geleceği bildirildi.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, yaptığı açıklamada, ilçelerinin mart ayında uluslararası organizasyon olan Cittaslow'a on altıncı "sakin şehir" olarak katılmaya hak kazandığını kaydetti.

Cittaslow Ulusal Genel Kurulu ve Çalıştayı'na ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Ceylan, "Üç günlük program kapsamında Sultaniye kaplıcası, Kaunos antik şehiri, Ekincik orman seyir terası ile Ekincik koyu ziyareti gerçekleştirilecek." dedi.

Köyceğiz Kulak mesire alanında 7-8 Aralık'ta yapılacak çalıştaya, Cittaslow Genel Sekreteri Pier Giorgio Oliveti, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Tunç Soyer, Cittaslow Türkiye sekreteryasından Samet Akboğa ve Candaş Balta, Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü Bülent Köstem, Bilim Komitesi üyeleri Prof. Dr. Murat Barkan, Prof. Dr. Rıdvan Yurtseven'in yanı sıra Türkiye'nin 17 Cittaslow kentinin belediye başkanları ve temsilcileri katılacağı öğrenildi.

Kamil Ceylan, Köyceğiz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:32 Kaynak: AA
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