"Çizimlerle 40 Hadis" sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Çizimlerle 40 Hadis' sergisine yoğun ilgi - Son Dakika

"Çizimlerle 40 Hadis" sergisine yoğun ilgi

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisi büyük ilgi gördü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Afyonkarahisar Şubesi tarafından açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisi büyük ilgi gördü.


Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde açılan "Çizimlerle 40 Hadis" sergisine Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Milli Eğitim İl Müdürü Metin Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Kent Konseyi Başkanı Şemsettin Yasan, Eğitim Bir-Sen Başkanı Mustafa Arslan, İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ahmet Ertürk ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergide öğrenciler tarafından çizilen hadisler konulu resimler yer alırken, 100'ün üzerindeki eserden bazıları genel merkezde sergilenecek. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide hadislerin önemine vurgu yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor
Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
23:16 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
23:15 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
23:13 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
23:03 Dağcılar "93 Harbi" şehitleri anısına Palandöken'de zirve yaptı - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 23:18:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çizimlerle 40 Hadis" sergisine yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]