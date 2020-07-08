Cizre'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Cizre'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atıp şarampole yuvarlandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, Cizre'ye bağlı Kuştepe köyü yeni çevre yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu 06 BHU 807 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Melisa Dalmış (21), Camia Oğlağı (27), Fatma Bayın (19), Beytullah Başaran (23) ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı. Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Melisa Dalmış ve Beytullah Başaran, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Abidin Yel/İHA)

Cizre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cizre'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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