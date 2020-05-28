Cizre'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Son Dakika

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

Cizre'de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Cizre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs ile mücadele çerçevesinde gerekli tedbirleri kararlaştırmak için Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinin toplu çalışma alanları, toplu taşıma, özel araçlar, park, cadde, sokak gibi alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca birden fazla kişinin bir arada yürümemesi, toplanmaması, sitelerin park ve bahçelerinde toplu halde bulunulmaması ve sosyal mesafenin korunması ile hijyen kurallarına uyulması ile ilgili tedbirler alınmasına, tedbirlere uyulmaması halinde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.