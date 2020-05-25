Cizre sokağa çıkma kısıtlamasına uydu - Son Dakika

Cizre sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramının ilk iki gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olan vatandaşlar dışında evde kalındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramının ilk iki gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, muaf olan vatandaşlar dışında evde kalındı.
Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Cizre'de Ramazan Bayramında da uyuldu. İçişleri bakanlığınca yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde Ramazan Bayramı için açıklanan sokağa sıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu görüldü. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 23, 24, 25 ve 26 Mayısta 81 il genelinde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı. Alınan karar doğrultusunda Ramazan Bayramında da devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında Cizreli vatandaşlar bayramın ilk iki gününde cadde ve sokakları boş bırakıp evlerine kapandı. Sokağa çıkma kısıtlamasında Cizre'deki en işlek cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis kentin birçok noktasında önlem alırken, sokağa çıkma muafiyeti olan vatandaşlar dışında kurallara uyularak kimsenin çıkmadığı görüldü. - ŞIRNAK
Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 02:46 Kaynak: İHA
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