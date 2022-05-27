Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı

27.05.2022 12:31

Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralıANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın, annesiyle birlikte fırından çıkıp yolun karşısına geçmekte olan çocuğun aniden hareketlenmesi ve motosiklet sürücüsünün bu durumu görerek fren yapması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Kaza Sorgun bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antbirlik istikametinden gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Hüseyin Yılmaz'ın kullandığı 07 ATC 396 plakalı motosiklet, Halk Ekmek önünde devrilip sürüklendi.

Devrilen motosiklet ile birlikte yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın, fırından ekmek aldıktan sonra annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen çocuğun, yol kenarındaki otomobilden dolayı yolu görmeyerek aniden yola çıkmaya kalkması, bunu gören motosiklet sürücüsünün de fren yapıp devrilmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı
Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı

YORUMLAR
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa çarpmamak için motosikletini böyle devirdi: 1 yaralı - Son Dakika


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