Çocuğun dağa kaçırılmasında etkili olduğu iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika

Diyarbakır'da bir çocuğun dağa kaçırılma sürecinde etkili olduğu iddia edilen öğretmen gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yıl önce dağa kaçırılan ve 24 Aralık 2020'de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu H.K. hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında H.K'nin, 2014'te terör örgütü PKK'ya götürülme sürecinde Yahya Kemal Beyatlı İlköğretim Okulunda beden eğitimi öğretmeninin ders sırasında yaptığı propaganda, eylem ve etkinliklere katılması yönündeki telkinlerinin örgüte katılım sürecinde etkili olduğu yönünde ifadesi ve yaptığı teşhis üzerine operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda şüpheli öğretmen S.E. gözaltına alındı.

Öğretmene ait 2 cep telefonu ve bilgisayar incelemeye alındı.