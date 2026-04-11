“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
11.04.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Survivor’da gerilim dozunun arttığı günlerde en çok konuşulan isimlerden biri Nagihan oldu. Anneliği üzerinden yapılan sert yorumlarla sarsılan başarılı yarışmacı, iletişim ödülünü kazanan Mavi Takım sayesinde kızıyla hasret giderdi.

DUYGUSAL MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ailesiyle mesajlaşma hakkı kazanan Nagihan, kızıyla WhatsApp üzerinden konuştu. Ünlü yarışmacının “Seni nasıl özledim tahmin edemezsin” sözlerine kızından gelen yanıt ise yürekleri burktu:

“Ben de seni çok özledim.”

Kızının üst üste annesine olan özlemini dile getirmesi ekran başındakilerin de dikkatinden kaçmadı.

ANNESİNE HASRETİNİ GİZLEYEMEDİ

Mesajlaşma boyunca küçük kızın üzgün emojilerle duygularını ifade etmesi, Nagihan’ın yaşadığı zorlu süreci bir kez daha gözler önüne serdi.

NE OLMUŞTU?

Survivor’da tansiyon Lina’nın Nagihan hakkında söylediği sözlerle yükselmişti. Seren Ay’ın aktardığı ifadeler gündeme damga vurmuştu. Lina, Nagihan için “Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor” demişti.

Bu sözler sonrası hem yarışmacılar hem de sunucu Murat Ceylan tepki göstermişti. Ceylan, “Böyle bir şey söylenir mi?” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Sözleri duyan Nagihan ise büyük bir yıkım yaşamış, gözyaşları içinde “Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı” diyerek isyan etmişti.

Nagihan Karadere, Magazin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:55:37.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.