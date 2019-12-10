Son Dakika › Güncel › Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret - Son Dakika
Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret
6 saat önce
Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.
Son Dakika HDP binası önünde nöbet tutan anne, 64 gün sonra evladına kavuştu Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı