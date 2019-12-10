Son Dakika Haberleri: Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret
Son Dakika Güncel Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret - Son Dakika

Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret

6 saat önce

Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.

Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.

Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Hatice Çarpar, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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Son Dakika

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