Çocuğuna kavuşan anneden oturma eylemini sürdüren annelere ziyaret

Anne Hatice Ceylan'ın çadıra gelmesi ve annelerle sarılıp ağlaması Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan ve çocuğuna kavuşan anne Hatice Ceylan, eylemi sürdüren anneleri ziyaret etti.