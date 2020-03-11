Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi.

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Malatya'da Türkiye Atletizm Federasyonuna (TAF) Çocuk Atletizm Şenliği düzenlendi.


Beydağı Gençlik Merkezinde Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen TAF Çocuk Atletizm Şenliğine 7-12 yaş grubundaki çocuklar iştirak etti.


Çocuk Atletizm Şenliğine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pilten, TAF Asbaşkanı Yasin Taş ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Selim Pilten yapmış olduğu konuşmasında çocukların spor sevgisinin arttırılması için elimizden gelen desteği sağlayacağız vurgusunu yaptı.


Vali Aydın Baruş ise " Bu şenlik ile spora olan sevgimizi ve ilgimizi güzel bir şekilde yansıtmış oluyoruz. Sporun insana hem fiziksel bakımdan hem de zihinsel anlamda çok büyük katkıları var. Burada çocuklarımızın atletizme olan ilgisi, spor sevgisinin toplumsal tabanda ne kadar yaygınlaştığını da gösteriyor. Bu etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Türkiye Atletizm Federasyonuna çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradaki çocuklarımızdan gelecekte çok başarılı atletler ortaya çıkacak. Biz Türkiye'mizin geleceğinden umutluyuz. Gördüğümüz bu manzara bu umudumuzu arttırıyor. Sevgili çocuklarımızın her birini tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


Etkinlik içinde doğru beslenme kliniği, beslenme ve fiziksel kapasiteye dair ölçümler ve Çocuk Atletizmi içinde bulunan eğlenceli atletizm oyunları gibi bölümlerin de yer aldığı organizasyonda TAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Halil Akkaş, uzun yıllar milli takımda birlikte mücadele ettiği arkadaşları eski milli atletler Birsen Bekgöz, Merve Aydın Filiz ve Pınar Saka ile birlikte Malatya'nın yetiştirdiği en önemli atletlerden biri olan yürüyüş Türkiye rekortmeni ve dünya beşincisi Salih Korkmaz, çocuklarla birlikte etkinlik içinde yer aldılar. - MALATYA

Atletizm, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
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