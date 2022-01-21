Çocuk ressam Mikail Akar'ın resimleri İstanbul'da sergilenecek - Son Dakika

Almanya doğumlu 9 yaşındaki ressam Mikail Akar, 24 Şubat'ta İstanbul'da sergi açacak.

İlk resmini 4 yaşında yapan, ilk sergisini 5 yaşında yurt dışında açan küçük ressamın İstanbul sergisi, Swissotel Bosphorus'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Oyuncaklardan daha çok sanatsal mağaza ve eşyalara ilgi duyan Akar, zaman zaman epilepsi hastalığı, kanser hastaları ve sokakta yaşayanlar için gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Mikail Akar, yaptığı resimleri Almanya'nın yanı sıra New York, Hollanda ve Dubai'de sergiledi.

İstanbul'daki sergi 26 Şubat'a kadar gezilebilecek.