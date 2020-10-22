Çocuk sahibi olmak için 9 yıldır bütün tedavileri uyguladı, çareyi Diyarbakır'da buldu - Son Dakika

Çocuk sahibi olmak için 9 yıldır bütün tedavileri uyguladı, çareyi Diyarbakır'da buldu

DİYARBAKIR - Siirt'te yaşayan Dilnavaz ve Necat Ara çifti 9 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için birçok ilde tedavi gördü. Çocuk hasreti çeken çift, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'in uyguladığı tedavi sonucu mutlu haberi aldı.

Yaklaşık 9 yıl önce Siirt'in Kurtalan ilçesinde dünyaevine giren Dilnavaz ve Necat Ara çifti, yıllardır çocuk hasreti çekiyordu. Farklı illerde defalarca tedavi görmelerine rağmen çocuk sahibi olamayan çift, Diyarbakır'da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'le sosyal medya üzerinden iletişime geçti. Diyarbakır'a gelen çiftten Dilnavaz Ara'ya yumurta tembelliği ve rezervinin azaldığı teşhisi konuldu. Tedavilere başlanılan çifte fitoterapi, akupunktur uygulaması yapıldıktan sonra tüp bebek işlemi gerçekleştirildi. Gebe kalan Dilnavaz Ara, bebeğinin kalp atışlarını duyduktan sonra sevinç gözyaşlarına boğularak çocuğunu kucağına alacağı günü iple çekmeye başladı.

Fitoterapi ve akupunktur ile başarı yakalandı

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, tedavi ve transferden 12 gün sonra müjdeli haberleri aldıklarını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hastamız 9 yıllık evli, daha önce 2 defa aşılama ve birçok tedavi olmuş fakat başarısız olmuş. Hasta kliniğimize geldiğinde, incelememiz sonrası ileri derecede yumurta tembelliği ve rezervinin azaldığını olduğunu gördük. Biz bu hastaya ilk önce fitoterapi ardından akupunktur tedavisi uyguladık. Amacımız yumurta kalitesini artırmak ve rahim duvarını güçlendirerek etkisini arttırmak. Yumurtaları detoks ile güçlendirerek kalitesini artırıyoruz, buna bağlı olarak tedavide başarı artıyor. Bu uygulamalar sonrası tüp bebek uygulamalarına geçtik, transferden 12 gün sonra test yaptık mutlu haberi aldık. Hasta gözlerine inanamadı göz yaşlarına boğuldu, ta ki keseyi görünceye kadar. En son bugün kalp atışlarını duyduk müthiş bir duygusal an oldu, bu da bizim için çok keyifli. Daha önce matem havasında olan hastamız şuan bayram havası yaşıyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk nasip etsin" dedi.

"9 yıldır bu anı bekliyorum"

9 yıl boyunca çocuk hasreti çektiğini belirten Dilnavaz Ara, "9 yıldır bu anı bekliyorum. Çeşitli hastanelere çocuk için gittim ve hiçbir fayda görmedim. Öncesinde Batman, Siirt'te gittim 2 defa aşılama yaptık tutmadı, daha sonra Diyarbakır'da Hakan hocamızın yanına geldim, kendisini sosyal medyadan tanıdım. Çok iyi geçti şimdi hamileyim, kalp atışlarını duydum sanki dünyalar benim oldu. Allah Hakan hocadan ve ekibinden razı olsun, 9 yıldır bu anı bekliyordum, heyecandan ne dediğimi bilemiyorum" diye konuştu.

32 yaşındaki Necat Ara ise baba olmak için gün saydığını aktararak duygunun tarifsiz olduğunu kaydetti. Ara, "İş yerindeyken sosyal medyada Hakan hocaya denk geldim, takibe aldım. En son karar verdim Hakan hocayı aradım, hemen bir sonraki gün randevu verdi. Yumurta tembelliği vardı, ondan dolayı çocuk olmuyordu. PRP ve akupunktur tedavisi yaptık, şuan eşim 1 aylık gebe, Allah olmayanlara da nasip etsin. Kalp atışlarını duyduk, 8 ay sonra baba olacağım, çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.