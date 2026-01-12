Çocuklarda Epilepsi Belirtileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Çocuklarda Epilepsi Belirtileri

Çocuklarda Epilepsi Belirtileri
12.01.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kılıç, çocuklarda epilepsinin gizli belirtilerine karşı aileleri uyardı.

ÇOCUKLARDA epilepsinin her zaman kasılma ve titreme ile ortaya çıkmadığını bazı nöbetlerin dalgınlık, ani duraksama ya da okul başarısında düşüş gibi fark edilmesi zor belirtilerle kendini gösterdiğini belirten Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Kılıç, ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Epilepside büyük nöbetlerin aksine, dışarıdan fark edilmesi zor olan belirtiler, tanı konulmasını geciktirebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Betül Kılıç, ailelerin dikkat etmesi gereken gizli epilepsi sinyallerini anlattı.

'NÖBETLER HER ZAMAN AYNI ŞEKİLDE OLMAYABİLİR'

Epilepsi nöbetlerinin her çocukta farklı belirtilerle görülebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Bazı çocuklarda kollar ve bacaklarda kasılma, titreme gibi büyük nöbetler görülürken; bazı hastalarda ani dalmalar, bilinçte kısa süreli kopukluklar, sabahları ellerde sıçrama, ani korku hissi, farklı koku ya da tat algıları da nöbet belirtisi olabilir. Epilepsi bazen de çok hafif bulgularla kendini gösterebiliyor. Okul başarısında ani düşüş, gece fark edilmeden geçirilen nöbetlere işaret edebilen sabahları dil ısırığı, ağız içi kanama, açıklanamayan küçük yaralanmalar ve gün içinde sık dalgınlık halleri de epilepsi nöbeti olabilir" ifadelerini kullandı.

'NÖBET ANINDA DOĞRU MÜDAHALE HAYATİ'

Ailelerin nöbet sırasında sakin kalmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Kılıç, "Nöbet geçiren çocuk yan pozisyona alınmalı, hava yolunun açık kalması sağlanmalıdır. Ağız içine herhangi bir cisim sokulmamalı, su veya kolonya dökülmemelidir. Nöbet süresinin mutlaka kaydedilmesi ve mümkünse nöbet anının videoya alınması tanı açısından çok değerlidir. Nöbet süresi uzadığında ise acil müdahale şarttır. Eğer nöbet 5 dakikayı aşarsa vakit kaybetmeden 112 aracılığıyla çocuğun hastaneye ulaştırılması gerekir" dedi.

'UYKUSUZLUK VE İLAÇ DÜZENSİZLİĞİ NÖBETLERİ TETİKLİYOR'

Epilepsi nöbetlerini önlemede düzenli yaşamın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, "Uykusuzluk nöbetleri tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Ayrıca ilaçların önerilen doz ve saatlerde düzenli kullanılması şarttır. Atlanan dozlar kandaki ilaç seviyesini düşürerek nöbet riskini artırır. Bazı çocuklarda parlak ve yanıp sönen ışıklar nöbetleri tetikleyebiliyor. Ekran süresinin sınırlandırılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gerekiyor. Epilepsi doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Epilepsi, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Epilepsi Belirtileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay’ı mağlup etti Domenico Tedesco Alman basınının gündeminde: Sane ve İlkay'ı mağlup etti
İşte Yüzyılın Konut Projesi’nde bu hafta kura çekilecek iller İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta kura çekilecek iller

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
09:24
Trump, kendisini “Venezuela’nın Başkan Vekili“ olarak ilan etti
Trump, kendisini "Venezuela'nın Başkan Vekili" olarak ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:31:12. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklarda Epilepsi Belirtileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.