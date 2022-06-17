Çocukların yazdığı hikayeler sergide tanıtıldı - Son Dakika
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Çocukların yazdığı hikayeler sergide tanıtıldı

17.06.2022 15:50
Çocukların yazdığı hikayeler sergide tanıtıldı

Nizip ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir hikayem var çocuklar projesi" kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan hikaye kitapları sergide tanıtıldı.

Nizip ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir hikayem var çocuklar projesi" kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan hikaye kitapları sergide tanıtıldı.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eTwinning ve resim sergisi düzenlendi.

Sergide, 16 okulda yürütülen 19 eTwinning projesi yanı sıra Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Bir Hikayem Var Çocuklar" ve Akçakent İlkokulu tarafından yürütülen "Uzaklarda Bir Kitabım Olsun" projesi de yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, gazetecilere, 4. sınıfa devam eden öğrenciler tarafından yazılan hikayelerin 5. 6. 7. ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler tarafından resmedildiğini söyledi.

Hazırlanan kitapların çok amaçlı kullanılması amacıyla İngilizceye de çevrildiğini ifade eden Gündeş, şunları kaydetti.

"Kolektif bir çalışmanın ürünü olan proje, Nizip Belediyesi tarafından desteklenmektedir. Hikayeler, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında müdürlüğümüze bağlı tüm okullara dağıtılacaktır. Akçakent İlkokulu tarafından yürütülen Uzaklarda Bir Kitabım Olsun projesiyle kumbaralar oluşturulmuş, okullara ve işyerlerine teslim edilmiştir. Kumbaralarda biriken paralar ile 32 birleştirilmiş sınıflı okula 6400, 5 müstakil köy okuluna 1280 hikaye kitabı teslim edilmiştir. İlçe Sergisinde aynı zamanda 11 okulda öğrenim gören öğrenciler tarafından yapılan 79 resim sergilenmiştir. Öğrencilerin eserlerinin Nizip halkının beğenisine sunulması, öğrencilerin eserlerini sunma imkanı bulması ve özgüvenlerinin gelişmesi açısından önemli çıktıları olan sergi, yoğun bir katılım görmüştür."

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Nizip, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların yazdığı hikayeler sergide tanıtıldı - Son Dakika

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