Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
07.02.2026 08:23  Güncelleme: 08:34
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
Türkiye'de çalışan Kenyalı bir çocuk bakıcısı, ödenmeyen maaşını talep ettiği için saldırıya uğradı. Görüntülerde bakıcı, parasını almadan gitmeyeceğini söylediği sırada ev sahiplerinin saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Eve gelen polisin yanında saldırı ve küfürler sürerken işveren aile bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de çocuk bakıcısı olarak çalışan Kenyalı bir kadın, ödenmeyen maaşını talep etmesinin ardından saldırıya uğradı. O anlara ait görüntülerde, parasını isteyen kadına işvereni tarafından tokat atıldığı ve evden çıkmasının istendiği görüldü.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

İddiaya göre Kenyalı bakıcı, çalıştığı evde maaşının ödenmemesi üzerine durumu dile getirdi. Bu talebin ardından saldırıya uğrayan kadın, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, bakıcının polisi arayacağını söylemesinin ardından evden çıkarılmak istendiği yer aldı.

"PARAMI ALMADAN GİTMEM" DEDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Parasını almadan gitmeyeceğini söyleyen Kenyalı bakıcı, iddiaya göre ev sahiplerinin saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Yaşanan arbede sırasında eve gelen polisin saldırılara ve küfürlere engel olmadığı öne sürüldü.

AİLEDEN BAKICIYA AĞIR SUÇLAMALAR

İşveren aile ise Kenyalı bakıcı hakkında ağır iddialarda bulundu. Aile, bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.

Hukuk, Yaşam

Son Dakika Yaşam Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    emek hırsızlığı namussuzluktur.etnik köken ne olursa olsun 193 7 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    ön yargılı bakmiyacam bu sefer....işin iç yüzü belle değil ..gerçekten çocuğa kötü davrandiysa...evlat bu kimsenin gözü görmez.. 15 24 Yanıtla
  • safetyk45 safetyk45:
    kenyalı tercüman,a büyük iş düşüyor anında çözer gibime geliyor ama bu olaydan,da güzel kokular gelme ihtimali yok gibi emek ve maaş,ın önüne geçen yaşanmışlıklar var gibi bir ara ev hanımı beden dili ile cevap verdi sanki al sana para diye çok amaçlı çalışmış olabilir 17 5 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Önce edep burada çok yönlü edepsizlik var saygısızlık var adaletli bir şekilde çözülmeli ve cezalandırılmalı. 8 0 Yanıtla
  • Demir Demir Demir Demir:
    Motor uzmanı lazımmı 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi - Son Dakika
