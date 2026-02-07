Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi

Türkiye'de çocuk bakıcısı olarak çalışan Kenyalı bir kadın, ödenmeyen maaşını talep etmesinin ardından saldırıya uğradı. O anlara ait görüntülerde, parasını isteyen kadına işvereni tarafından tokat atıldığı ve evden çıkmasının istendiği görüldü.
İddiaya göre Kenyalı bakıcı, çalıştığı evde maaşının ödenmemesi üzerine durumu dile getirdi. Bu talebin ardından saldırıya uğrayan kadın, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, bakıcının polisi arayacağını söylemesinin ardından evden çıkarılmak istendiği yer aldı.
Parasını almadan gitmeyeceğini söyleyen Kenyalı bakıcı, iddiaya göre ev sahiplerinin saldırı ve tehditlerine maruz kaldı. Yaşanan arbede sırasında eve gelen polisin saldırılara ve küfürlere engel olmadığı öne sürüldü.
İşveren aile ise Kenyalı bakıcı hakkında ağır iddialarda bulundu. Aile, bakıcının çocuklara işkence yaptığını ve uygunsuz hareketlerde bulunduğunu ileri sürdü.
