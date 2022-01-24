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Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında - Son Dakika

Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında

24.01.2022 18:35

Konya'da Sema E. isimli kadının, çocuklarının gözü önünde arkadaşlarıyla birlikte uyuşturucu kullandığı anlar, büyük infiale neden oldu. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen ekipler, anne ve 3 arkadaşını gözaltına aldı. 1 şahsın yakalanması için ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Konya'da Sema E.'nin, 4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken 2 çocuk devlet koruması alındı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.

DİĞER KİŞİ ARANMAYA DEVAM EDİYOR

Ardından görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.'nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan, Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Uyuşturucu, Kasım, Konya, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çocuklarının önünde uyuşturucu kullanan anne ve arkadaşları gözaltında - Son Dakika
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