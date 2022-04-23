Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu

23.04.2022 01:43

Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu- Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda açıldı Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda açıldı.

Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu- Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda açıldı

OSMANİYE - Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi, Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda açıldı. Açılışa katılan Vali Erdinç Yılmaz'ın çocuklarla birlikte oyuncak boyaması renkli görüntüler oluşturdu.

Osmaniye Dede Korkut İlkokulu'nda Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi açıldı. Açılış öncesinde okulun bahçesinde çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Erdinç Yılmaz, daha sonra Samet Aybaba Spor Lisesi Bando ekibi ile Dede Korkut İlkokulu Folklor ekibinin gösterilerini izledi. Ardından Türkiye'nin İlk Ekolojik Oyuncak Kütüphanesi olma özelliğini taşıyan kütüphanenin açılışını yapan Vali Yılmaz, çocukların renkli dünyasıyla karşılaştı. Kütüphane hakkında bilgiler alan Vali Erdin Yılmaz, daha çocukların renkli dünyasına dahil olarak çocuklarla birlikte oyuncak boyadı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı açılış programında Vali Yılmaz, kütüphanenin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Kütüphanemiz Türkiye'de bir ilk" diyen Vali Erdinç Yılmaz, "Dede Korkut İlkokulumuzda Ekolojik Oyuncak Kütüphanemizin açılışını yaptık. Kütüphanemiz Türkiye'de bir ilk. En önemli özelliği bütün oyun malzemelerinin doğal olması, hiçbir kimyasal ürün yok. Kütüphanemizin yapılmasında emeği olan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Dede Korkut İlkokulumuza, Osmaniye Korkut Ata Üniversitemize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok mutlular, çok güzel bir ortam olmuş" diye konuştu.

Programa Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karabulut, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu
Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu
Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu
Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu

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Osmaniye, Türkiye, oyunlar, Korkut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuklarla oyuncak boyayan Vali Yılmaz, renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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