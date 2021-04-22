"Çok yüksek riskli" Tokat'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki trafiğin akışı

Meydanda yürüyen yayalar

Trafik polislerinin toplu taşıma araçlarında denetim yapması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Tokat'ta denetimler sürüyor.

Kentte polis ekipleri pazar yerinde ve sokakta HES kodu sorgulaması yaptı. Ekipler, Gaziosmanpaşa ve Behzat Bulvarı'nda denetimlerini sürdürdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplu taşıma araçları üzerinde denetimler yapan polis ekipleri sürücüleri ve yolcuları maske takmaları konusunda uyardılar.

HES kodu sorgulamasında karantina uygulamasını ihlal ettiği belirlenenler Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Plevne ve Ballıca yurtlarına yerleştiriliyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin kent girişlerinde uygulamaları sürüyor.