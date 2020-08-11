Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor - Son Dakika

Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor

Ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Assan Foods, "Türkiye'nin Sos Uzmanı" olarak konumlandırdığı Colorado markasının portföyünü her yıl en az 3 yeni sosla büyütme hedefi kapsamında, yeni lezzet deneyimleri sunan pesto, guacamole, relish ve...

Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor, System.String[]

Ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden Assan Foods, "Türkiye'nin Sos Uzmanı" olarak konumlandırdığı Colorado markasının portföyünü her yıl en az 3 yeni sosla büyütme hedefi kapsamında, yeni lezzet deneyimleri sunan pesto, guacamole, relish ve buffalo soslarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Assan Foods'tan yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding bünyesinde 1998 yılında kurulan, gelinen noktada günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebilme, 2,5 milyon adet ambalajlı ürün üretebilme kapasitesiyle Türkiye'nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde önde gelen üreticilerinden Assan Foods, Colorado markası ile 4 yeni sosun tanıtımını yaptı.

Pesto, guacamole, buffalo ve relish, Colorado'nun ürün portföyüne yeni soslar olarak eklendi.

Makarnaların vazgeçilmezi olan, fesleğen içeren sos Colorado Pesto Sauce, atıştırmalıkları ve her türlü mezeyi de lezzetli bir biçimde tamamlıyor.

Meksika mutfağından dünyaya yayılan ve içerdiği avokado ile egzotik bir lezzet deneyimi sunan Colorado Guacamole Sauce, başta fajitalar olmak üzere tüm Meksika yemeklerine ve patates cipslerine mükemmel uyum sağlıyor.

Domates bazlı zengin bir içeriğe sahip olan Colorado Relish Sauce, fast food, atıştırmalık ve burgerlere lezzet katmanın yanı sıra patates kızartmasının vazgeçilmezi olarak kabul ediliyor.

Acılı ve iştah açıcı bir diğer sos Colorado Buffalo Sauce ise tavuk gibi kaplamalı olarak kızartılan ürünlerin yanı sıra atıştırma tabakları ve snack yiyeceklerin lezzetini zenginleştirmek için de kullanılıyor.

"Sos portföyümüzü geliştirmek için akademisyen iş birliklerini gündeme aldık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Foods Strateji ve Pazarlama Müdürü Mutlu Tanberk, Colorado Buffalo Sauce'un, Türkiye'de ve dünyada pek çok beş yıldızlı otel ve prestijli restoranda yönetici şef olarak çalıştıktan sonra Türkiye'de akademisyen şef unvanını almış ilk kişi olan İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, şef David Shipman tarafından geliştirildiğini bildirdi.

Tanberk, "Sos portföyümüzü daha da geliştirmek için akademisyen iş birliklerini gündeme aldık ve David Shipman ile geliştirdiğimiz soslardan biri olan Colorado Buffalo Sauce'u, bu seneki lansman kapsamına aldık. Şef David Shipman, gıda sektöründe danışmanlık çalışmalarının yanı sıra akademik çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde sürdürüyor ve sektöre yeni isimler kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

HORECA sektöründe şeflerin mutfakta kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Colorado Pesto Sauce ve Colorado Guacamole Sauce'larını cam kavanozda, Colorado Relish Sauce ve Colorado Buffalo Sauce'larını ise 2 litre bidon ambalajda sunduklarını aktaran Tanberk, Türkiye'de Kingtom, Colorado ve Oba markalarıyla ev dışı tüketim pazarında yer aldıklarını bildirdi.

"Colorado'nun lezzet dünyası daha da genişledi"

Mutlu Tanberk, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sos uzmanı olarak konumlandırdığımız markamız Colorado'nun çok geniş bir ürün yelpazesi var. Lansmanını gerçekleştirdiğimiz ilk yılımızda bile ciddi bir ürün portföyüne sahiptik ve her yıl 3 yeni sos lanse etme hedefimizi gerçekleştirerek bu portföyü genişletmeye devam ettik. Yeni lezzetlerimiz Pesto Sauce, Guacamole Sauce, Relish Sauce ve Buffalo Sauce ile Colorado'nun lezzet dünyası daha da genişledi.

Susurluk fabrikamızda domates ve biber salçası, ketçap, mayonez ve çeşitli soslar, İzmir Serbest Bölgesi'nde bulunan Ege Assan fabrikamızda domates salçası, olmak üzere 300'ün üzerinde ürün üretiyoruz. Küresel gıda endüstrisinin hijyen ve kalite standartlarını en yüksek düzeyde karşılayan üretimimizle ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında farklı damak tatlarına, farklı tüketim alışkanlıklarına hitap ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Colorado, Kingtom ve Oba markaları ve private label alanında yurt içi pazarda liderliğinin yanı sıra 4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Assan Foods, Walmart iş birliğinde, Çin pazarında, İspanya'da ve Afrika ülkelerinde kendi Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Colorado markalı ürünlerle büyümesini sürdürüyor.

Unilever, Nestle, Japonya'da Ishimitsu gibi global gıda şirketlerine de ham madde olarak domates ve biber salçası tedarik eden Assan Foods; Türkiye'de Burger King, Köfteci Yusuf, Domino's, KFC, Pizza Hut, Popeyes gibi birçok restoran ve fast food zincirine, BİM, Metro ve Hakmar zincir marketlerine ketçap, mayonez ve sos üretiyor.

Colorado, ketçap ve mayonezin yanında geniş sos portföyü ile özellikle ev dışı tüketim sos pazarında lider olarak yer alıyor. Colorado Gourmet serisi HORECA kanalında masa üstlerinde son tüketicilerin, Colorado bidon ürünleri de geniş yelpazesiyle mutfaklarda şeflerin kullanımına sunuluyor.

Assan Alüminyum, Colorado, Buffalo, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 11:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Sason Kaymakamı, maskesiz vatandaşa resmen yalvardı: İnsanlar ölüyor, Allah rızası için maske takın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz Son Dakika: Yunanistan'la ilişkilerin gerilmesinin ardından Bakan Akar'dan sert mesaj: Oldubittiye izin vermeyeceğiz         
15:19
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak getirildi         
15:13
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferinin perde arkasını anlattı: Fatih Terim resmen istedi         
15:04
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz         
13:51
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada         
13:45
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu         
13:43
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor Merkez Bankası'nın hamlesinden sonra dolar, dalgalı seyir izliyor         
10:54
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı         
10:27
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu         
10:21
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı         
09:28
Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi Eski CHP'li Öztürk Yılmaz, kurduğu partinin genel başkanı seçildi         
08:25
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı         
07:28
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor         
23:20
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba         
22:05
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi         
20:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 18:47:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Colorado, yeni soslarla portföyünü genişletiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei