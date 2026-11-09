COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
COP31\'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
COP31\'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı
Haber Videosu

COP31 Green Zone alanında gerçekleştirilen drone gösterisi, binlerce hava aracının aynı anda gökyüzüne yükselmesiyle dikkat çekti. İklim konferansı kapsamında düzenlenen gösteri, teknolojiyle görsel sanatların buluştuğu anlara sahne oldu. Çok sayıda drone'un kullanıldığı etkinlik, izleyenlerden büyük ilgi gördü.

COP31 Green Zone'da düzenlenen etkinlikte binlerce drone gökyüzüne yükseldi. Gösteri, konferans kapsamında gerçekleştirilen dikkat çekici etkinliklerden biri oldu. 

BİNLERCE DRONE AYNI ANDA GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

COP31 kapsamında Green Zone alanında düzenlenen drone gösterisi, izleyenlere dikkat çekici anlar yaşattı. Gösteride kullanılan binlerce drone, etkinliğin en dikkat çeken unsuru oldu. Çok sayıda insansız hava aracının bir arada kullanılması, gösteriyi alışılmış etkinliklerden ayırdı. Drone teknolojisinin görsel gösterilerdeki kullanımına örnek oluşturan etkinlik, katılımcıların ilgisini çekti. 

COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı

COP31 GREEN ZONE'DA TEKNOLOJİ GÖSTERİSİ

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Green Zone alanındaki programlardan biri olarak öne çıktı. Green Zone, iklim konferanslarının yalnızca resmi müzakerelerden ibaret olmadığını gösteren etkinlik alanları arasında bulunuyor. Bu alanlarda iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konulara yönelik farklı faaliyetler düzenlenebiliyor. COP31'deki drone gösterisi de teknolojinin kullanıldığı görsel bir etkinlik olarak dikkat çekti. Binlerce drone'un kullanılması, gösterinin ölçeğini ortaya koydu.

COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal COP31'de: Ünlü oyunculardan iklim krizi çağrısıOzan Akbaba ve Sinem Ünsal COP31'de: Ünlü oyunculardan iklim krizi çağrısı Sıfır Atık Vakfından dünyaya ortak eylem çağrısı! Gıda israfına karşı seferberlikSıfır Atık Vakfından dünyaya ortak eylem çağrısı! Gıda israfına karşı seferberlik COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajıCOP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyorDünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemiCOP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi
Murat KurumGüncelGündemCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
5 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti Fabrikada üretim durdu 5 aydır maaş alamayan işçiler isyan etti! Fabrikada üretim durdu
Yine Noa Lang yine olay Bu adamın uslanmaya niyeti yok Yine Noa Lang yine olay! Bu adamın uslanmaya niyeti yok
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
Beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi Beden eğitimi dersinde rahatsızlanan 5. sınıf öğrencisi Alper Teoman Kavaklı yaşamını yitirdi
Almanya’da 56 TL’lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi Almanya'da 56 TL'lik döner ortalığı savaş meydanına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
FIFA yılın 11’i açıklandı Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane’e büyük şok FIFA yılın 11'i açıklandı! Ballon d’Or ödülünün sahibi Harry Kane'e büyük şok
21:33
Gabriel Sara, Arda Güler’in arkasında ikinci sırada
Gabriel Sara, Arda Güler'in arkasında ikinci sırada
20:59
HABAŞ’ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
HABAŞ'ın patronu, yıllar önce hapis cezasına çarptırılmış
20:53
Hakan Çalhanoğlu’ndan geleceğine dair açıklama
Hakan Çalhanoğlu'ndan geleceğine dair açıklama
20:37
Lamine Yamal’ın sevgilisi Ines Garcia’nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı
20:24
Burak Yılmaz’ın Fenerbahçe’ye karşı eli kolu bağlanıyor
Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye karşı eli kolu bağlanıyor
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:24
Milletvekilleri, Bakan Gürlek’in önünde birbirlerine girdiler
Milletvekilleri, Bakan Gürlek'in önünde birbirlerine girdiler
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 21:38:21. #7.13#
SON DAKİKA: COP31'de gökyüzü ışıl ışıl oldu! Binlerce drone havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android