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ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR - Son Dakika

ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR

11.12.2021 11:40

BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

BURSA Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. 7 ilden gelen delillerin incelendiği laboratuvarda biyoloji uzamanı olarak görev yapan polis memuru Fatma İrem Altuner, bir cinayet olayında şüpheliyi çoraptaki deri döküntüsünden tespit ettiklerini belirterek, "Tecavüz olaylarında da cenin üzerinden DNA testi yaparak suçluyu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ayrıca, birimimize gelen balkon korkuluğu, halı, kilim, motosiklet gibi delillerdeki detayları araştırıp, şüpheliyi belirliyoruz" dedi.

Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan biyolojik ve balistik incelemeler, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'de işlenen suçların aydınlatılmasına katkı sağlıyor. Müdürlükte görevli polis memuru Fatma İrem Altuner, yaptıkları incelemelerle çok sayıda olayın aydınlatılmasına yardımcı olduklarını söyledi. Altuner, 'Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nden bize deliller gelir. Bu delillerden biz insana ait kan, kıl, tüy, meni gibi sıvıları inceleriz. Bu sıvılardan DNA izole edip, çoğaltıp, her kişiye ait DNA profilleri oluşturup rapor çıkartıyoruz. Hayvan DNA'sı incelemiyoruz, sadece insan DNA'sı inceliyoruz. Adli olarak bize gelen cenin dokusunu şüpheli baba DNA'sı ile karşılaştırmak için önce izole edip DNA profilini çıkarıyoruz. 27 gen bölgesi üzerinde çalışıyoruz. Bize gelen deliller arasında cenin yüzde 5 oranında' dedi.

CİNAYETİ DERİ DÖKÜNTÜSÜYLE ÇÖZDÜLER

Altuner, yaptıkları DNA çalışmalarıyla çok sayıda olayın çözülmesine katkıda bulunduklarını kaydederek, 'Bir olayda şüphelinin bodrum katında bulunan bir çorap olay yeri ekiplerince bize gönderildi. Bu çorapta maktul kanları vardı. Çorapta yaptığımız incelemede şüpheliye ait deri döküntüsü de vardı. Bu da tek delille cinayetin çözülmesini sağladı' ifadelerini kullandı.

'EN SON GELEN DELİL KLOZETTİ'

Kendilerine 7 ayrı ilden farklı deliller geldiğini kaydeden Altuner, 'Aslında her şey delil olabilir. Bize balkon korkuluğundan koltuğa, halı, kilim, motosiklet gibi farklı deliller gelebiliyor. En son klozet gelmişti delil olarak' dedi.

'BASTON GÖRÜNÜMLÜ ŞİŞ, KALEM GÖRÜNÜMLÜ TABANCA GELDİ'

Kriminal Polis Laboratuvarı sadece DNA değil, balistik incelemeler de suçların aydınlatılmasında önemli rol oynuyor. Özellikle son yıllarda kullanılan 'Balistika' tekniği ile mermi çekirdekleri ile kovanlar üzerinde yapılan araştırmada mermilerin çıktığı silahın daha önce herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığı da tespit ediliyor. Balistik inceleme uzmanı Bülent Öztürk, 'Biz ateşli ve kesici silahlar üzerinde çalışıyoruz. Kovanlar önce incelenir hangi tabancayla atıldığı tasnif edilir. Daha sonra üç boyutlu görüntüsü alınarak kaydedilir ve balistika cihazımıza aktarılarak ülke genelinde taraması yapılır. Bu sayede ülkenin neresinde olursa olsun o silahla işlenmiş suçla irtibatlandırma yapabiliyoruz. Bu sayede birçok cinayet, yaralamalı olay çözülebiliyor. Bize gelen deliller arasında baston görünümlü şiş, çakmak görünümlü ateşli silahlar, kalem görünümlü tabancalar var. Bunlar üzerinde de incelemelerimiz oluyor' diye konuştu.

ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR
ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR

Cinayet, Bursa, Polis, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORAPTAKİ DERİ DÖKÜNTÜSÜNDEN, CENİNDEKİ DNA'DAN ŞÜPHELİYE ULAŞIYORLAR - Son Dakika


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