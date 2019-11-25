Çorlu, 2020 Avrupa Spor kenti oldu

Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) heyeti Çorlu'ya geldi. Çorlu'daki spor yatırımlarını gezerek incelemelerde bulunan heyet, basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada; Çorlu'yu çok beğendiklerini, spor tesisleri ve sporcuları yakından incelediklerini belirterek Çorlu'nun Avrupa Spor Kenti olması için gerekli kriterlere sahip olduğunu dile getirdiler.



2019 yılı Ekim ayında yapılan ACES Europe adaylık başvurusunun ardından yapılan resmi yazışmalar neticesinde federasyonun gözlemci heyeti Çorlu'ya gelerek incelemelerde bulundu.



ACES Europe Genel Sekreter Yardımcısı Luca Parnigiani, ACES Europe Balkanlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev, ACES Europe Genel Müdürü Damayn Dikov, Bulgaristan Pazarcık Şehri Belediyesi Meclis Üyesi Reni Kamberova ve beraberindeki heyet ile birlikte 2020 Avrupa Spor Kenti olmak için aday olan Çorlu'ya gelerek şehrin birbirinden donanımlı spor tesislerini, spor yatırımlarını ve farklı spor dallarında faaliyet gösteren sporcuları ziyaret etti. Heyetin gerçekleştirdiği ziyarete Çorlu Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Kum, Güner Çetin, Özcan Veysel Tunçcan, Oktay Çolpan ve İbrahim Turgut Bolat, belediye meclis üyeleri Hasan Toprak, İsmail Akar, Mert Yılmaz, Cüneyt Ergün ve Muhammet Emin Gülbaba ile birim amirleri katıldı.



İncelemelerin ardından Çorlu Belediyesi Eğitim ve Seminer Salonu'nda düzenlenen toplantıda Çorlu'daki spor tesisleri ve sporcular hakkında heyete sunum gerçekleştirildi. Sunumun sonunda düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen heyet kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.



"Çorlu artık Avrupa spor kenti"



Basın toplantısının ardından bir araya gelen Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) heyeti adına yaptığı açıklamada inceleme gezisinin çok olumlu geçtiğini belirten ACES Europe Balkanlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev, Çorlu'nun diğer aday şehirler ile kıyaslandığında en yüksek puanı alacak şehirlerden biri olduğunu ve yaklaşık on gün içerisinde nihai sonucun resmi yazı ile bildirileceğini ifade etti.



Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum heyetin yaptığı değerlendirmenin ardından "Çorlu'muza her alanda olduğu gibi sporda da öncü projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu aşamada şehrimiz için çok önemli olduğunu düşündüğümüz Avrupa Spor Kenti unvanını alacak ve Çorlu'muzu tüm dünyanın tanıdığı bir spor kenti haline dönüştüreceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ