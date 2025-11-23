Çorlu'da Kaza: Ters Yolda Çarpışma - Son Dakika
Çorlu'da Kaza: Ters Yolda Çarpışma

Çorlu'da Kaza: Ters Yolda Çarpışma
23.11.2025 12:15
Tekirdağ Çorlu'da ters yönde giden otomobil, iki araçla çarpıştıktan sonra su kanalına düştü.

Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü.

TERS YÖNE GİRİP ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Karaağaç mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.'nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Facianın eşiğinden dönülen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi.

TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ: BEDEL ÖDENMİŞTİR...

Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Bedel ödenmiştir. Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

