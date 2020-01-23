Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı - Son Dakika
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Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı

41 dakika önce

Singapur ve Vietnam'da, Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsünün ilk vakalarına rastlandı.

Corona virüsü Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı, System.String[]

Singapur ve Vietnam'da, Çin'in Wuhan kentinden yayılan corona virüsünün ilk vakalarına rastlandı.


Corona virüsü Çin'in ardından, Singapur ve Vietnam'da da ortaya çıktı. Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye seyahat amacıyla gelen bir Çin vatandaşında corona virüsü tespit edildiği bildirildi. Pazartesi günü 9 arkadaşıyla beraber Wuhan'dan Singapur'a gelen 66 yaşındaki erkek hastanın, Shangri-La Rasa Sentosa beldesinde konakladığı bildirilirken, Bakanlığın Bulaşıcı Hastalıklar Müdürü Doçent Doktor Vernon Lee, "Olası yayılmanın kontrol edilmesi için tüm önlemler alınacak" açıklamasında bulundu.


Vietnam'da virüs nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, Filipinler'de ise perşembe günü itibariyle Çin'in Wuhan şehrine yapılan uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Hindistan'ın Kerala eyaletinden bir Hintli hemşirede virüsün tespit edilmesiyle beraber, üç Hint vatandaşının da Suudi Arabistan'da gözetim altında tutulduğu bildirildi. Kerala Eyalet Valisi Pinarayi Vijayan, Merkezi Hükümet'ten acil müdahale talebinde bulundu.


İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde Aralık ayı sonlarında tespit edilen virüse şuana kadar ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland'da rastlanmıştı. - SİNGAPUR

Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Vietnam, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:14 Kaynak: İHA
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