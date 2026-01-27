Çoruh EDAŞ, Kış Festivallerinde Enerji Güvenliğini Sağladı - Son Dakika
Ekonomi

Çoruh EDAŞ, Kış Festivallerinde Enerji Güvenliğini Sağladı

27.01.2026 10:34
Çoruh EDAŞ, Rize ve Trabzon'daki kış festivallerinde enerji arzını güvence altına aldı.

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ), Rize ve Trabzon illerinde düzenlenen ve katılımcı sayısının yüksek olduğu kış festivallerinin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için ekipleriyle sahada görev yaptı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Ayder Kardan Adam Kış Festivali ile ilk kez gerçekleştirilen Uzungöl 1. Kış Festivali, yoğun ilgi görürken; Çoruh EDAŞ, hem bölge halkıyla birlikte etkinliklere katıldığını hem de etkinliklerin arka planında enerji sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm önlemleri aldığını duyurdu.

23-24-25 Ocak 2026 tarihlerinde düzenlenen Uzungöl 1. Kış Festivali öncesinde, Çoruh EDAŞ ekipleri tarafından Uzungöl elektrik dağıtım şebekesinde kapsamlı bakım ve kontroller gerçekleştirildi. Festival alanındaki aydınlatma onarımları tamamlanırken, olası olumsuz koşullara karşı bölgeye jeneratör nakilleri yapılarak enerji arz güvenliği güçlendirildi.

Özellikle akşam ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle oluşabilecek aşırı yük riskine karşı ekipler alarma geçirilirken, festival alanında görev yapan ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutarak olası arızalara anında müdahale için hazır bulundu. Festival süresince elektrik kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Rize'de düzenlenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Ayder Kardan Adam Kış Festivali kapsamında da Çoruh EDAŞ ekipleri tüm önlemleri alarak etkinlik boyunca sahada yer aldı. Teknik destek çalışmalarının yanı sıra Çoruh EDAŞ ekipleri, festival kapsamındaki etkinliklere de katıldı. Düzenlenen halat çekme yarışmasında Çoruh EDAŞ ekibi birincilik kupasının sahibi oldu.

Hizmet verdiği bölgelerde enerji dağıtım hizmetini başarıyla sürdürdüğünü açıklayan şirket, sosyal yaşamın kesintisiz ve güvenli şekilde devam etmesi için her koşulda sorumluluk aldığını duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Festival, Trabzon, Uzungöl, Ekonomi, Enerji, Rize, Son Dakika

