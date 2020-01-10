Çorum 13 gündür kayıp mücahit, her yerde aranıyor - Son Dakika

13 gündür kayıp Mücahit, her yerde aranıyor

ÇORUM'da çarşıya gitmek için evinden ayrılan ve 13 gündür haber alınamayan Mücahit Bolat (21) için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kent merkezinde Akkent Mahallesi'nde oturan Mücahit Bolat, 29 Aralık'ta çarşıya gitmek için evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Bolat'ın yakınları jandarma ve polise kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Mücahit Bolat'ın bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Mahalle çevresinde süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti, ekipler drone görüntülerinden de destek aldı. Bolat'ın cep telefonu sinyalinin son alındığı yeri tespit eden ekipler, aramalarını bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ancak ekipler, sürdürdüğü çalışmalarında, kayıp gence ait bir ize ulaşamadı.

'GÖRENLER, LÜTFEN POLİSE BİLDİRSİN'

Kayıp gencin babası Cihat Bolat, "Aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Şuana kadar da oğlumla ilgili bir ize rastlayamadık. Arıyorlar. Oğlumu gören veya yerini bilen varsa lütfen en yakın polis ve ya da jandarma ekiplerine haber versin" dedi.