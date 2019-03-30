Son Dakika Haberleri: Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak

Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Çorum'da yarın gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimlerinde il genelinde bin 789 sandıkta toplam 397 bin 233 seçmen oy kullanacak.

Çorum'da 397 Bin 233 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Çorum'da yarın gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler seçimlerinde il genelinde bin 789 sandıkta toplam 397 bin 233 seçmen oy kullanacak.

Merkezde kurulacak 540 sandıkta 180 bin 192 seçmen oy verecek. Merkez ilçedeki seçmenlerden 26 bin 25'i ise Düvenci Beldesi ve köylerde sandığa gidecek.

Çorumlu seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında, bulundukları seçim bölgesindeki kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanabilecekler. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nın açıkladığı rakamlara göre, köyleriyle birlikte Çorum'un ilçelerinden Alaca'da 151 sandıkta 24 bin 325, Bayat'ta 80 sandıkta 13 bin 228, Boğazkale'de 21 sandıkta 3 bin 404, Dodurga'da 25 sandıkta 5 bin 373, İskilip'te 127 sandıkta 25 bin 727, Kargı'da 85 sandıkta 13 bin 350, Laçin'de 21 sandıkta 3 bin 777, Mecitözü'nde 72 sandıkta 12 bin 953, Oğuzlar'da 21 sandıkta 4 bin 519, Ortaköy'de 32 sandıkta 6 bin 916, Osmancık'ta 150 sandıkta 33 bin 313, Sungurlu'da 190 sandıkta 37 bin 695, Uğurludağ'da ise 33 sandıkta 6 bin 436 seçmen oy kullanacak. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:47 Kaynak: İHA

Düvenci, Merkez, Çorum, Güncel
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