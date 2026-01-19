Çorum'da Çift Cinayeti: İntihar Şoku - Son Dakika
Çorum'da Çift Cinayeti: İntihar Şoku

Çorum\'da Çift Cinayeti: İntihar Şoku
19.01.2026 15:35
Çorum'da bir adam, eşini vurduktan sonra intihar etti. Kadın toprağa verildi.

Çorum'da yaşanan olayda, Hasan Bulut'un (68) eşi Satı Bulut'u (64) silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadın bugün son yolculuğuna uğurlandı.

KIZLARI EVE GELİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, dün Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 48. Sokak'ta meydana geldi. Yaşlı çiftten bir süredir haber alamayan kızları durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve girilmesinin ardından Hasan ve Satı Bulut, silahla vurulmuş halde bulundu.

POLİS DETAYLARI ORTAYA ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemelerde, Hasan Bulut'un eşini silahla öldürdükten sonra kendi hayatına son verdiği tespit edildi.

Cenazeler, otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SATI BULUT TOPRAĞA VERİLDİ

Satı Bulut'un cenazesi, Akşemseddin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta defnedildi. Hasan Bulut'un cenazesinin ise ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

