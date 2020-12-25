Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis - Son Dakika

ÇORUM'da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Barış İnce (21), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İnce, ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada Bandar ile karşılaştı. Barış İnce ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada Bandar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnce, genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.