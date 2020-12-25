Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis - Son Dakika

Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis

25.12.2020 12:08
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis, System.String[]

ÇORUM'da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Barış İnce (21), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇORUM'da 2 yıl önce sokak ortasında tartıştığı Irak uyruklu kız arkadaşı Nada Bandar'ı (17) göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Barış İnce (21), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 3 Kasım 2018'de, Gazi 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Barış İnce, ablasıyla sokakta yürüyen kız arkadaşı Irak uyruklu Nada Bandar ile karşılaştı. Barış İnce ile bir süre önce tanıştıkları öne sürülen Nada Bandar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İnce, genç kızı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan geç kız, 7 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan bıçaklı saldırgan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'Cinayete ilişkin Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Nada Bandar'ın yakınları, taraf avukatları ile Çorum Kadın Meclisi üyeleri katıldı. 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanan tutuklu sanık Barış İnce, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık İnce, daha önce verdiği savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Nada ile uzun bir süre arkadaşlık etmiştik. Çeşitli sorunlar nedeniyle bir süre konuşmadık. Sonra ben barışmak istedim. Olayın olduğu gün yanımızda yakınlarımızda vardı. Çarşıda buluştuk, buluştuğumuz yerde Nada ile ben 40 dakika konuştum. Kendisine niyetimin ciddi olduğunu ve evlenme istediğimi söyledim. O da bana ağza alınmayacak küfürler etti. Bana eliyle tokat vurdu. Öldürme kastım yoktu. Takdir mahkemenindir" dedi.Öldürülen Nada Bandar'ın yakınları ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış İnce'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı, iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıla düşürdü.TARAF AVUKATLARINDAN KARARA İTİRAZMahkeme çıkışı Nada Bandar'ın avukatı Burçin Solmaz Polat, karara itirazda bulunacaklarını belirterek, "Biz sanıklara iyi hal indirimleri ve haksız tahrik indiriminin yapılmasını kabul etmiyoruz. Ölen küçük yaşta bir çocuktur. Hiçbir iyi hal indirimi verilmeden sanıkların cezalandırılmasını istiyoruz. Bu konuda da istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Hiçbir kadın öldürülmeyene ve şiddet görmeyene dek mücadelemiz devam edecektir" dedi.Tutuklu sanığın Avukatı Eşref Kaya ise, "Kararın bizim açımızdan da kısmen yanlış olduğunu düşünerek biz de itirazlarımızı yapacağız" ifadesinde bulundu.

Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis
Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis

Barış İnce, Çorum, Irak, Kız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim Son Dakika: Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti Sabiha Gökçen'de 3 kişinin öldüğü uçak kazasında kaptan pilot asli kusurlu bulundu Schalke 04, Ozan Kabak'ın bonservisini 25 milyon euroya indirdi "Kışın üretilen domates zehir" iddiasına, üreticiden videolu tepki: Ekmeğimizle oynamayın Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yaşlı komşusunu, "Sağlık Bakanlığı çalışanıyım" diyerek teste çağırdı, boş kalan evdeki kasayı çaldı
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak CHP'den sürpriz transfer! Bir dönem Erdoğan'a siyasi danışmanlık yapan İbrahim Uslu, Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapacak         
11:42
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu Sokağa çıkma yasağını delen yaşlı adam, gündüz vakti refüje çilingir sofrası kurdu         
11:25
Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı Kuyumcuda dehşet anları! Önce boğazından sonra karnından bıçakladı         
11:08
Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti Ünlü isimler, Burak Yamantürk'ün doğum günü partisine akın etti         
10:59
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi Sabiha Gökçen'de korona testi kavgası! Yolcularla görevliler birbirine girdi         
10:28
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Survivor 2021'in yayın günü belli oldu         
09:52
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 12:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da Iraklı Nada'nın katiline 20 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei