6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
02.02.2026 15:09  Güncelleme: 15:19
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın cansız bedeni, dere yatağında parçalanmış halde bulundu. Kaya'nın cesedinin çöp poşetlerine konulduğu tespit edilirken, kafa kısmına henüz ulaşılamadı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Çorum'da 6 gündür kayıp olarak aranan yaşlı adamın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde derede bulundu. Yaşlı adamın kafa kısmı bulunamazken, konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

6 GÜNDÜR ARANIYORDU

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'dan, 28 Ocak tarihinde öğlen saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen incelemeler neticesinde, Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde olduğu tespit edildi. 6 gündür devam eden arama çalışmaları, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından Kaya'nın en son bulunduğu tespit edilen bölgede yoğunlaşıldı.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

CESEDİ PARÇALANMIŞ ŞEKİLDE BULUNDU

Arama çalışmalarının 6. gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, AFAD gönüllüleri, Çorum İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve STK'lardan oluşan 12 araç, 45 personel ve dron ile iz takip köpekleriyle yapılan çalışmalar neticesinde, Kaya'nın cansız bedeni, parçalanarak çöp poşetlerine koyulmuş şekilde Çatak Tabiat Parkı mevkiindeki dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda, Kaya'nın vücudunun kafa kısmına ise ulaşılmadı.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Kaya'nın ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, Kaya'nın evinden ayrıldıktan sonra 19 AK 799 plakalı araca bindiği tespit edildi. Konuyla ilgili A.F.K. (43) isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin bölgedeki inceleme ve kafa kısmının bulunması için arama çalışmaları devam ediyor.

6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp
Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp - Son Dakika

  Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    yezid mahallesi normaldir
SON DAKİKA: 6 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu! Kafası kayıp - Son Dakika
