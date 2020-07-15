Çorumluoğlu ve Posbıyık şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika

Çorumluoğlu ve Posbıyık şehit ailelerini ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarlıkları ile şehit aileleri ziyaret edildi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle şehit mezarlıkları ile şehit aileleri ziyaret edildi.

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Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve beraberinde ki ilçe protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarlıklarını ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Ardından Şehit Jandarma Komando Er İlhan Aydemir'in annesi Cemile Aydemir'i ve Kore Gazisi Turhan İnan'ı da evinde ziyaret ettiler.


Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ettiğini söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu başkanlığındaki ilçe protokolümüzle birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktık, dua ettik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehit Jandarma Komando Er İlhan Aydemir'in annesi Cemile Aydemir'i Gülüç Beldesi'ndeki evinde, Kore Gazimiz Turhan İnan'ı da Müftü Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettik. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anarken, Turhan amcaya sağlıklı uzun ömürler diliyorum." - ZONGULDAK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorumluoğlu ve Posbıyık şehit ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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