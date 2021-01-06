Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı - Son Dakika
BBC

Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı

06.01.2021 16:27
Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç firması Moderna tarafından üretilen koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, Avrupa Birliği (AB) Komsiyonu'nun koşullu pazarlama yetkisi vermesinin ardından, Avrupa'da kullanılan ikinci koronavirüs aşısı olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, EMA'nın, Moderna aşısının güvenli ve etkili olduğuna karar verdiğini belirterek, bunun Avrupalılar için bir müjde olduğunu söyledi.

Von der Leyen, Twitter mesajında, EMA'nın tavsiye kararı üzerine, Moderna aşısına Avrupa'da koşullu pazarlama yetkisi vermek için büyük bir hızla çalışacaklarını kaydetti.

EMA, 21 Aralık'ta Pfizer-BioNTech aşısına onay vermişti. Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu BioNTech'in, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile birlikte ürettiği aşı, 27 Aralık'tan itibaren Avrupa'da uygulanmaya başlandı.

AB üyesi 27 ülkeden temsilcilerin yer aldığı Avrupa İlaç Ajansı İnsani İlaçlar Bilimsel Komitesi (CHMP), Pazartesi günü yaptığı toplantıda, "çok fazla yanıtlanması gereken soru bulunduğu" gerekçesiyle, Moderna aşısına onay konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

Moderna tarafından Amsterdam'a gönderilen yeni bilgiler ışığında Çarşamba sabahı yeniden toplanan CHMP, koronavirüs aşısının Avrupa'da kullanımı konusunda tavsiye kararı aldı.

AB Komisyonu'nun Moderna aşısına Avrupa'da koşulla pazarlama yetkisi vermesinin ardından kısa süre içinde aşıların AB ülkelerinde eş zamanlı dağıtımına başlanacak.

EMA, 18 yaşından büyük kişilerde Covid-19'un önlenmesi için Moderna aşısına koşullu pazarlama yetkisi verilmesini tavsiye etti.

EMA, aşıların güvenliğini yakından takip edecek

EMA Genel Müdürü Emer Cooke, "Bu aşı bize, mevcut krizi aşmak için yeni bir yol açacak" dedi. Durumun aciliyeti nedeniyle kısa sürede onaylanan aşıların güvenliği, EMA tarafından yakından izlenecek.

Hollanda İlaç Değerlendirme Kurulu'na (MEB), Moderna aşısı, koronavirüse karşı, 18 yaş üstü kişilerin yüzde 94,1'inde koruma sağlıyor. Aşı, Covid-19'un daha ciddi biçimlerini de önlüyor.

MEB'e göre, Moderna aşısı, obezite, kronik akciğer, kalp veya karaciğer sorunu olan kişilerde de yüzde 91 oranında koruyucu etki gösteriyor.

ABD ve Kanada da onaylamıştı

ABD ve Kanada'nın ardından Avrupa İlaç Ajansı'nın onayladığı Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği ürün gibi bir RNA aşısı.

Ancak Moderna aşısı, Pfizer-BioNTech aşısı gibi -70 derecede değil, -20 derecede saklanabiliyor. Çözüldükten sonra da 30 gün boyunca buzdolabı sıcaklığında korunabiliyor. Pfizer-BioNTech aşısı, çözüldükten sonra sadece 5 gün buzdolabında kalabiliyor.

AB 80+80 milyon doz için anlaştı

AB Komisyonu, Moderna ile 80 milyon doz aşı alımı konusunda bir anlaşma imzaladı. Anlaşmada, AB'nin buna ek olarak 80 milyon doz daha satın alma seçeneği yer alıyor.

Moderna aşısı, onaylanması durumunda AB tarafından satın alınan en pahalı aşı olacak. Pfizer-BioNTech aşısına doz başına 12 euro ödeyen Avrupa, Moderna aşısını doz başına 18 eurodan satın alacak.

Moderna aşısı, iki doz halinde uygulanacak. İlk dozun ardından 28 gün sonra ikinci doz aşı vurulacak.

Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Pfizer, İlaç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar Son Dakika: Diyarbakır'da avukatlık bürosunda 3 kişi ölü bulundu! Doğal gaz sızıntısına bağlı zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor Kıskançlık nedeniyle eski karısı ve onun sevgilisini kurşuna dizdi Dünya korona illetiyle mücadele ederken kuş gribi de hızla yayılıyor Firari eski emniyet müdürleri, Ankara'da FETÖ'nün hücre evinde yakalandı İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım Ağaç dikmek için bahçesini kazan vatandaş, Bizans'a ait olabilecek mezarlar buldu
İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi İmamoğlu, pandemi koşulları nedeniyle metro zammını erteledi         
16:23
Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Süreci en kısa sürede tamamlayacağız         
15:54
Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü Son dakika: Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020'de yüzde 61,3 büyüdü         
15:41
Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif         
15:35
4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu 4 gündür aranan kayıp müzisyenin cansız bedeni, çöp poşeti içinde bulundu         
14:40
Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı Boşanmak isteyen eşini ölümle tehdit eden kocanın, annesini bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı         
14:04
Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı Boğaziçililerin istemediği rektör, canlı yayında cama çıkıp el sallayınca ortalık karıştı         
13:45
Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika! Yozgat'taki zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
13:01
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim Çağla Şıkel'i ölümle tehdit eden kişinin ifadesi şaşkına çevirdi: Özel hayatını ifşa ettiği için uyarmak istedim         
11:17
Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor Bileziklerini satarak tekstil sektörüne giren kadın, şimdilerde 43 ülkeye ihracat yapıyor         
11:17
Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi         
10:07
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti         
10:01
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum Fahriye Evcen müjdeli haberi verdi: Ekrana dönmek istiyorum         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 16:31:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid-19 aşısı: Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın aşısını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei