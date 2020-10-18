Covid-19 ile mücadelede sanal gerçeklik dönemi - Son Dakika

Uluslararası bir araştırma grubu tarafından yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan stresle başa çıkma konusunda kullanıcılara yardım etmeyi amaçlayan bir yazılım geliştirildi. Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Ömer Özer de çalışma grubunda yer aldı.

Psikoterapistler, sanal gerçeklik alanında çalışan yazılımcılar ve profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan çalışma grubu, proje kapsamında Gizli Bahçe isimli bir uygulama geliştirdi. Akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlarda kullanılabilecek şekilde tasarlanan uygulamanın kullanıcılarda mental rahatlama etkisi oluşturduğu bilimsel araştırmalar sonucunda doğrulandı. Sanal gerçeklik uygulamalarının psikoloji alanında kullanımına yönelik çalışan İtalyan Profesör Giuseppe Riva tarafından koordine edilen çalışma, günlük 10 dakikalık bir egzersizden oluşuyor.

Gündelik yaşamdaki değişimler psikolojiyi etkiliyor

Dokuz farklı dilde yayınlanan uygulamanın Türkçe sürümü Anadolu Üniversitesi öğretim görevlilerden Dr. Ömer Özer ve Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kemal Yöntem tarafından hazırlandı. Pandemi sürecinde hayatımızda birçok alanda değişim yaşandığını ifade eden Özer, bu değişikliklerin psikolojik etkilerinin olduğunu vurguladı. Pandemi süreci ve sonrasında psikolojik rahatsızlıkların artış gösterdiğini ifade eden birçok bilimsel araştırma olduğuna değinen Özer, özellikle depresif duygudurum, hastalıkla ilgili kaygılar ve stres belirtilerinin oldukça yaygın olduğunu söyledi. Pandemi sürecinde alınan önlemler nedeniyle psikolojik destek kaynaklarına ulaşmakta zorlanan tüm yetişkinlerin takip edebileceği bir protokol geliştirildiğini aktaran Özer, uygulamanın sanal gerçeklik gözlüğü olmadan da deneyimlenebileceğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR