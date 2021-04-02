Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı - Son Dakika
BBC

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı

02.04.2021 07:07
Covid: Dünya Sağlık Örgütü,

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa kıtasındaki durumun son birkaç ay olduğundan çok daha endişe verici olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" diyerek hükümetleri eleştirdi.

Kluge, kıtadaki son durumun birkaç aydır olduğundan çok daha enişe verici olduğunu da söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede çeşitli sebeplerle aşılama kampanyasında gecikmeler yaşanıyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de üçüncü dalga yaşanıyor.

WHO Avrupa için ne dedi?

Bir açıklama yayımlayan Kluge, "Salgından çıkışın en iyi yolu aşılardır. Ancak kıtada bu aşıların uygulanması 'kabul edilemez şekilde' yavaş ilerliyor ve Avrupa bölgesinde pandeminin süresini uzatıyor." ifadelerine yer verdi:

"Üretimi artırarak, aşılara ulaşımdaki engelleri kaldırarak ve stoktaki her bir şişeyi kullanarak bu süreci şimdi hızlandırmalıyız. Aşılama kampanyası düşük seviyede ilerledikçe Avrupa Birliği ülkeleri yeniden kısıtlamalara gidiyor ve bu gecikmeyi dengelemek için farklı önlemler almak zorunda kalıyor."





Avrupa'da son durum ne?

Geçen haftadan bu yana vaka sayılarında Grönland'dan Rusya'ya kadar hızlı bir artış görülüyor. WHO'ya göre bu bölgede bir haftada 1,6 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki yaklaşık 900 milyon kişinin sadece yüzde 10'u bir doz aşı oldu. Bugüne kadar yine aynı bölgede can kayıpları bir milyona yaklaşırken vaka sayıları 45 milyona ulaştı.

WHO, yaklaşan Hamursuz, Paskalya ve Ramazan dönemlerinde kalabalık grupların bir araya gelme ihtimalinin arttığı ve virüsün daha hızlı yayılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Avrupa'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunun sadece yüzde 16'sı aşının ilk dozunu oldu.

AstraZeneca ile müzakereleri yavaş şekilde ilerleten AB, anlaşmayı da geç imzaladı. Bu sırada AstraZeneca'nın üretildiği İngiltere'de nüfusun yüzde 52'sinin aşı olması, tepkilere yol açtı.

AB'nin Pfizer-BioNTech ve Moderna ile üretim ve dağıtımdaki sorunlar sebebiyle yavaş ilerledi. Ardından AB'deki ilaç regülatörleri aşıları onaylamakta gecikti.

20'nin üzerinde kişide pıhtı atmasına yol açtığı için bazı ülkeler AstraZeneca aşısının uygulanmasını da durdurunca aşıya olan güven azaldı. YouGov isimli araştırma şirketine göre Almanların üçte biri ve Fransızların dörtte birinden azı artık AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu düşünüyor.

Ancak WHO ve Avrupa İlaç Ajansı, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyor.

Rusya'da halk Rus üretimi Sputnik V aşısını vurulmaktan çekiniyor. Ukrayna da ilk 500 bin doz AstraZeneca aşısını Şubat'ta satın aldı. Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre Ukraynalıların da yüzde 60'ı aşıyı vurulmak istemiyor.

Sırbistan'da ise yedi milyon nüfusun iki milyondan fazlası Çin'in Sinopharm aşısını vuruldu.

Avrupa'da salgınla ilgili son gelişmeler ne?

Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor açıklaması yaptı
Covid: Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor açıklaması yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, Münir Karaloğlu, Avrupa Birliği, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: Dünya Sağlık Örgütü, 'Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor' açıklaması yaptı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek Rusya'dan Ukrayna'ya gözdağı: Donbas'ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar ülkeyi yok edecek Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Hatay Valiliği: Afrin'de iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı Hatay Valiliği: Afrin'de iki kadın canlı bomba, eylem öncesi bombalarla yakalandı Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı Yol kenarında ölü bulunan Buket'in gözaltındaki erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı         
00:33
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama         
00:06
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı         
21:51
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
İstanbul'un 3 ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptılar! Emniyet harekete geçti İstanbul'un 3 ilçesinde cami hoparlöründen müzik yayını yaptılar! Emniyet harekete geçti         
17:27
'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü         
15:59
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 08:34:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei