Covid: Dünya Sağlık Örgütü, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" açıklaması yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da aşılama kabul edilemez şekilde yavaş ilerliyor" diyerek hükümetleri eleştirdi.

Kluge, kıtadaki son durumun birkaç aydır olduğundan çok daha enişe verici olduğunu da söyledi.

Avrupa'da birçok ülkede çeşitli sebeplerle aşılama kampanyasında gecikmeler yaşanıyor. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de üçüncü dalga yaşanıyor.

WHO Avrupa için ne dedi?

Bir açıklama yayımlayan Kluge, "Salgından çıkışın en iyi yolu aşılardır. Ancak kıtada bu aşıların uygulanması 'kabul edilemez şekilde' yavaş ilerliyor ve Avrupa bölgesinde pandeminin süresini uzatıyor." ifadelerine yer verdi:

"Üretimi artırarak, aşılara ulaşımdaki engelleri kaldırarak ve stoktaki her bir şişeyi kullanarak bu süreci şimdi hızlandırmalıyız. Aşılama kampanyası düşük seviyede ilerledikçe Avrupa Birliği ülkeleri yeniden kısıtlamalara gidiyor ve bu gecikmeyi dengelemek için farklı önlemler almak zorunda kalıyor."

Avrupa'da son durum ne?

Geçen haftadan bu yana vaka sayılarında Grönland'dan Rusya'ya kadar hızlı bir artış görülüyor. WHO'ya göre bu bölgede bir haftada 1,6 milyondan fazla yeni vaka tespit edildi ve yaklaşık 24 bin kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki yaklaşık 900 milyon kişinin sadece yüzde 10'u bir doz aşı oldu. Bugüne kadar yine aynı bölgede can kayıpları bir milyona yaklaşırken vaka sayıları 45 milyona ulaştı.

WHO, yaklaşan Hamursuz, Paskalya ve Ramazan dönemlerinde kalabalık grupların bir araya gelme ihtimalinin arttığı ve virüsün daha hızlı yayılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Avrupa'da aşılama neden yavaş ilerliyor?

Avrupa Birliği ülkelerinin toplam nüfusunun sadece yüzde 16'sı aşının ilk dozunu oldu.

AstraZeneca ile müzakereleri yavaş şekilde ilerleten AB, anlaşmayı da geç imzaladı. Bu sırada AstraZeneca'nın üretildiği İngiltere'de nüfusun yüzde 52'sinin aşı olması, tepkilere yol açtı.

AB'nin Pfizer-BioNTech ve Moderna ile üretim ve dağıtımdaki sorunlar sebebiyle yavaş ilerledi. Ardından AB'deki ilaç regülatörleri aşıları onaylamakta gecikti.

20'nin üzerinde kişide pıhtı atmasına yol açtığı için bazı ülkeler AstraZeneca aşısının uygulanmasını da durdurunca aşıya olan güven azaldı. YouGov isimli araştırma şirketine göre Almanların üçte biri ve Fransızların dörtte birinden azı artık AstraZeneca aşısının güvenli olduğunu düşünüyor.

Ancak WHO ve Avrupa İlaç Ajansı, aşının faydalarının risklerinden fazla olduğunu ve uygulanması gerektiğini söylüyor.

Rusya'da halk Rus üretimi Sputnik V aşısını vurulmaktan çekiniyor. Ukrayna da ilk 500 bin doz AstraZeneca aşısını Şubat'ta satın aldı. Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü'nün araştırmasına göre Ukraynalıların da yüzde 60'ı aşıyı vurulmak istemiyor.

Sırbistan'da ise yedi milyon nüfusun iki milyondan fazlası Çin'in Sinopharm aşısını vuruldu.

Avrupa'da salgınla ilgili son gelişmeler ne?