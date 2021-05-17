Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

17.05.2021 06:27
Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek, System.String[]

İngiltere'de koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor.

Birleşik Krallık'ta koronavirüs salgınında normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına bugün itibarıyla geçiliyor. Yeni dönemde, kafe, restoran ve barların iç mekanlarına da müşteri kabul edilebilecek.

Başbakan Boris Johnson, insanların koronavirüs sebebiyle durdurduğu hayatlarına yeniden başlamaları gerektiğini söyledi.

Herkesin yine de dikkatli olmak konusunda uyaran Johnson, insanları haftada iki kez test yaptırmaya, hijyen kurallarına uymaya ve vakti geldiğinde de aşı olmaya çağırdı.

Kapanma döneminden çıkarak büyük bir dönüm noktasına ulaşıldığını belirten Johnson, "Ancak bir sonraki adımını büyük bir dikkatle atmalıyız. Bugün yeni özgürlüklerimizin tadını çıkarırken virüsü uzak tutmak adına herkesi dikkatli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.

İngiltere ve İskoçya'da herkes, semptom göstermese dahi 30 dakikada sonuç verebilen test kitlerini ücretsiz sipariş verebiliyor. Galler ve Kuzey İrlanda'da ise bu imkan evden çalışamayan kişiler için geçerli.

Normalleşme nasıl sağlanacak?

Birleşik Krallık'ta bugün itibarıyla yeni döneme geçilse de süreç İngiltere, İskoçya ve Galler'de farklı şekilde uygulanacak. Artan vakalar sebebiyle İskoçya'nın Glasgow ve Moray bölgelerinde kısıtlamalar kaldırılmayacak.

İngiltere

İskoçya (Glasgow ve Moray hariç):

Galler:

Üç ülkede de yurt dışı tatillerine izin verilecek.

Kuzey İrlanda, kısıtlamaları kaldırmayı 20 Mayıs'ta gözden geçirecek.

36,5 milyondan fazla kişi ilk doz aşılarını oldu

Resmi verilere göre Birleşik Krallık'ta son 24 saatte bin 926 Covid vakası kaydedilirken, 4 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ta 36,5 milyondan fazla insan ilk doz Covid-19 aşısını oldu. İki doz aşı olan insan sayısı ise 20,1 milyona ulaştı.

Bugün itibarıyla, yurtdışına seyahat edecekler, aşı olduklarını kanıtlamak için "NHS Covid-19" telefon uygulamasından farklı olarak "NHS" uygulamasını kullanabilecek.

Analiz: İncelemeler devam edecek

Hugh Pym - Sağlık Editörü

Bakanlar ve sağlık danışmanları Hindistan varyantının ne kadar hızlı yayıldığı da dahil olmak üzere süregelen bazı belirsizliklerden endişe duyuyor.

Varyanttan en çok etkilenen bölgelerde sağlık sistemi üzerindeki etki bu hafta ve önümüzdeki hafta yakından incelenecek.

Yetkililer, bugün kaldırılacak kısıtlamaların sonuçlarını izlemek için hazırlandılar. Daha fazla insanın etkileşim altında olması sonucunda vaka sayılarının artması muhtemel.

Bakanların aktardığına göre, Oxford Üniversitesinden alınan ön laboratuvar verileri, aşıların Hindistan varyantına karşı etkili olacağını öne sürüyor.

Ancak bakanlar aşılama programını virüsün önünde tutmak için bir yarış olduğunu vurguluyor.

Önümüzdeki birkaç gün içinde, İngiltere'deki 35 yaş ve üstü kişilere de ilk doz aşı vurulmaya başlanacak.

Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek
Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek
Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek

Birleşik Krallık, Koronavirüs, Normalleşme, England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Fenerbahçe, Karagümrük'ten 35 yaşındaki futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etmek için harekete geçti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Hande Erçel, mavi mayolu pozlarıyla takipçilerini mest etti Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Askerden yeni gelen genç evinin önünde tüfekle öldürüldü Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Galatasaray'da Fatih Terim ve 12 futbolcu boşa çıktı Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Sedat Peker'den dikkat çeken sözler! Kılıçdaroğlu ve Akşener de gündemindeydi Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin! Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Gedson, stada girmek isterken tartaklanan kardeşine yapılanları öğrenince veda etti Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu Devriye gezen polis, ağaca asılı ceset buldu

Son Dakika Haberleri
16:46 Polisin ikna edemediği kadından pes dedirten tepki: Ceza yazarsan insan değilsin!
15:28 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!
15:27 Şampiyonluk kutlamasındaki gençler polisi görünce ne yapacağını şaşırdılar! Panikleyen bir genç arabayı kaldırıma çarptı
15:07 İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi
15:01 Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!
11:24 Son dakika! Kademeli normalleşmede AVM'ler hafta içi 10.00-20.00 arası açık olacak
11:22 Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak
10:51 Son Dakika! Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek
10:34 Son Dakika! Kademeli normalleşmede yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis yapacak
10:33 Spor salonları koronavirüs engeline takıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından esnafa müjde verecek         
00:41
Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor Meteoroloji'den 36 il için uyarı! Şemsiyeleri hazırlayın kuvvetli yağmur geliyor         
00:05
Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum Pelin Akil'den kocası Anıl Altan'ın üstsüz paylaşımına dikkat çeken yorum         
23:33
Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor         
22:21
Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı Avatar Atakan, 500 lira için hiç düşünmeden karısını böyle suya attı         
19:29
Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim Yasak aşk nedeniyle tartıştığı eşini 9 yerinden bıçaklayan şahıstan pes dedirten sözler: Pişman değilim         
17:10
Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu Sosyal hizmet görevlisi, yemek getirdiği evin sahibini ölü buldu         
16:20
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu! Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel güçlü rakipleri belli oldu!         
15:29
Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
15:12
İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi İsrail Başbakanı Netanyahu katliamlarına destek veren ülkeleri paylaştı! Bosna Hersek'ten sert tepki geldi         
15:07
Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı! Adem Büyük'ün eşinden Galatasaraylılara sert tepki: Ne yapacaktı, maçı mı satacaktı!         
15:01
Peker'den Bakan Soylu'nun Peker'den Bakan Soylu'nun "Fare gibi kaçma, adalete teslim ol" sözlerine yanıt: Senin tayin ettirdiğin hakime mi?         
12:49
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı         
12:36
Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak Son Dakika! Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirler arası seyahat serbest olacak         
11:23
'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi! 'Demir Kubbe Efsanesi' çöküyor mu? Atılan 2 bin 300 füze İsrail'in hava savunma sistemini deldi!         
10:50
Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika! Kademeli normalleşme dönemi başlıyor: İşte 1 Haziran'a kadar uygulanacak yeni dönemin ayrıntıları         
10:21
Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi Koronavirüsten ölen kanaat önderini Şanlıurfa'da yüzlerce kişi uğurladı! Anonslar bile kar etmedi         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2021 07:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Covid: İngiltere'de bugün itibarıyla kafe, restoran ve pubların iç mekanlarına müşteri kabul edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement