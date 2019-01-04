Cronh Hastası Selahattin Ameliyat Oldu
2 saat önce
SİVAS (İHA) – Cronh hastası Selahattin'in yardım çığlıkları karşılık buldu.
SİVAS (İHA) – Cronh hastası Selahattin'in yardım çığlıkları karşılık buldu. Ameliyat olan genç 4 yıldır çektiği bitmek bilmez ağrılarından kurtulacak. Sivas
'ın Gemerek
ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Selahattin Yıldız
, yaklaşık 4 yıldır crohn hastalığının pençesinde dayanılmaz ağrılar çekiyordu. Maddi imkansızlık yüzünden tedavi olamayan Yıldız'ın görüntüleri tüm ülkeyi üzüntüye boğdu. Bir çok hayırsever Yıldız'ın tedavisi için seferber oldu. İlçe Kaymakamlığı olarak el koyarak Yıldız'ın tedavisini üstlendi. İlçe Kaymakamı Cengiz Nayman hasta gencin tedavisi ile yakından ilgilendi. Yıldız, geçtiğimiz günlerde Kayseri
'de özel bir hastanede ameliyat edildi. Bağırsağının yarım metrelik kısmı alınan Yıldız'ın 4 yıldır süren dayanılmaz ağrılarından kurtulacağı belirtildi.
Öte yandan Selahattin Yıldız'ın babası Ali Yıldız
, çaresizliklerini ve oğlunun çilesini Türkiye
'ye duyuran İhlas Haber Ajansı
Gemerek Muhabiri Erhan Aksoy
'a teşekkür etti. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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