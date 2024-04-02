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Crypto.com, Güney Kore'de Perakende Ticaret Hizmetlerini Başlatıyor - Son Dakika
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Crypto.com, Güney Kore'de Perakende Ticaret Hizmetlerini Başlatıyor

Crypto.com, Güney Kore\'de Perakende Ticaret Hizmetlerini Başlatıyor

Crypto.com, Güney Kore'de perakende ticaret hizmetlerini başlatma kararı aldı. Bu hamle, yerel ve global kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Crypto.com'un Kore platformu, yerel yatırımcılara kripto para birimi ve NFT alım satımı imkânı sunacak.

02.04.2024 09:47  Güncelleme: 09:52
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Global dijital varlık devi Crypto.com, Güney Kore'deki kripto para yatırımcılarına yönelik perakende ticaret hizmetlerini başlatma kararını duyurarak yerel ve global kripto para piyasasında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Güney Kore Pazarında Kripto Ticaretine Yeni Soluk

Küresel dijital varlık platformu Crypto.com, 29 Nisan'da Güney Kore'de perakende ticaret hizmetlerini başlatacağını duyurdu. Bu hamle, 2022'de satın alınıp kapatılan yerel lisanslı kripto borsası OK-BIT'in boşluğunu doldurması bekleniyor.

Şirketin CEO'su Eric Anziani, Güney Kore pazarının şirketin büyümesi için kritik önem taşıdığını ve tüketicilerin kriptoya olan ilgisinin yüksek olduğunu vurguladı. Crypto.com'un Kore platformu, yerel yatırımcılara kripto para birimi ve NFT alım satımı imkânı sunacak. Güney Kore'de yerel kurumların doğrudan kriptoya yatırım yapması yasak olduğu için platform kurumsal müşterilere hizmet vermeyecek.

Güney Kore'deki kripto borsaları, kara para aklama ve piyasa manipülasyonu risklerini azaltmak için banka ortaklıkları kurmak zorunda. Crypto.com, ilk aşamada kriptodan kriptoya ticaret hizmeti sunacak, ancak tam bir ticaret deneyimi sağlamak için yerel bankalarla ortaklık kurma çalışmalarını sürdürecek.

Crypto.com'un bu hamlesiyle eş zamanlı olarak, dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance de likidite sorunları yaşayan Gopax'ın çoğunluk hissesini satın alarak Güney Kore pazarına giriş yaptı. Bu satın alımda Güney Koreli yetkililer, Binance'in ABD'deki yasal sorunları nedeniyle Gopax'ta planlanan yapısal değişiklikleri onaylama konusunda tereddütlü davrandı. Binance, uyum sorunlarını çözmek için Gopax'taki hisselerini azaltarak en büyük hissedar olmaktan çekildi.

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