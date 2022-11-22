Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı - Son Dakika
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Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı

22.11.2022 01:11

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katarakt ameliyatı oldu. Ameliyattan çıkan Ünlü, Twitter hesabından son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü katarakt ameliyatı oldu. Sol gözünden operasyon geçiren Ünlü'nün ameliyatı başarılı geçti.

AMELİYATTAN ÇIKIP VİDEO PAYLAŞTI

Ameliyattan çıkan Ünlü Twitter hesabından video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

AHMET MAHMUT ÜNLÜ KİMDİR?

Ahmet Mahmut Ünlü (d. 27 Şubat[2] 1965, Fatih, İstanbul), halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Türk vaiz, hafız ve yazar. İstanbul'un Fatih ilçesi Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerindendir. Resaili Ahmediyye ismiyle değişik konularda yayınlanmış birçok risalesi bulunan Ahmet Mahmut Ünlü, medyada yer alan tartışmalı ifadeleri, yazdığı kitaplarla ve verdiği vaazlarla tanınmaktadır.

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Cübbeli Ahmet Hoca, Ahmet Mahmut Ünlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Katarakt ameliyatı olan Cübbeli Ahmet Hoca, son durumunu çektiği video ile paylaştı - Son Dakika


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