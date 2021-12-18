Çubuk ADEM'de sertifika töreni - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) eğitim gören 41 kursiyere sertifika verildi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, ADEM'de eğitim alan kursiyerlerin her birinin farklı hayat hikayesi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerden Semra Uzun'un kendisinin yaşadıklarını anlattığında kendini tutamayarak ağladığını ifade eden Kılıç, merkezin ne kadar önemli bir görevi yürüttüğüne bir kez daha şahit olduğunu kaydetti.

ADEM'e gelen kadınlardan 6'sının ortaokul, 8'inin lise, 2'sinin üniversite diploması aldığını aktaran Kılıç, merkezde geleneksel sepet ve ipek kozası örücülüğü olmak üzere toplam 41 kursiyere kurs bitirme belgesi verildiğini sözlerine ekledi.

ADEM Koordinatörü Merve Özbey ise ADEM bünyesinde bayanlara yönelik birçok kurs açtıklarını ve bu kursların yanında kursiyerlerin açıktan eğitimlerini de tamamlamalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Yeni kursların yakın zamanda açılacağını dile getiren Özbey, kendilerine her konuda destek olan yöneticilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kursiyerlerden Semra Uzun ise da "Merkezde hem meslek öğrendim hem de merkezdeki hocalarımızın teşvikleriyle eğitimime devam ediyorum. Şimdi de kızımla birlikte üniversiteye hazırlanmaya başladım. Hayata yeniden sımsıkı tutundum. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Alican Kılıç ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mesçioğlu tarafından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.