Çubuk Başsavcısı Kantar'a ziyaretler - Son Dakika

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hüseyin Kantar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bolu'da cumhuriyet savcısı olarak görev yaparken Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kantar'ı makamında ziyaret eden Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş, Kantar'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ankara'nın parlayan yıldızı Çubuk'ta görev yapmaktan onur duyduğunu belirten Demirbaş "Bu güzel şehirde, yeni görevinizde, sizlerle birlikte çalışacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Allah yeni görevinizde muvaffakiyetler versin." dedi.

Başsavcı Kantar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.